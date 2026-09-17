Oficial: el Movistar Arena tiene nuevo dueño: adquirió el 100% del escenario

La compañía colombiana BeatHub, una de las líderes del entretenimiento en vivo en Colombia, confirmó que adquirió el otro 50% del Movistar Arena que correspondía a la empresa chilena BeLive; tras varios años de una alianza que convirtió al escenario en un recinto fundamental para conciertos y eventos en Colombia, ahora el grupo colombiano cuenta con el 100% para seguir consolidando el crecimiento del antiguo coliseo.

En el comunicado oficial, expresaron que con este importante avance se "reafirma la decisión de BeatHub de seguir invirtiendo y generando valor en la industria, cuya experiencia logró convertir al Movistar en uno de los escenarios referencia del país".

BeatHub se hace con las empresas más importantes del país a nivel entretenimiento

Con la completa adquisición del Movistar Arena, el grupo logra unificar algunas de las empresas más importantes del país en temas de entretenimiento y eventos, desde la venta de entradas hasta la ejecución y producción del espectáculo.

El Movistar Arena, como parte de BeatHub, se unirá a las siguientes marcas:

TuBoleta

Venues Snacks

Breakast Live

Thunder Production

Además, también tienen el control de DAVIarena, el nuevo escenario ubicado en Medellín que promete traer al país los mejores espectáculos en vivo.

Con Movistar Arena y DAVIarena Medellín, BeatHub contará con dos arenas de clase mundial que fortalecerán la posición de Colombia en el routing de las prinicipales giras latinoamericanas y ayudarán a traer más contenido al país.

Movistar Arena, escenario de grandes shows en Colombia

Desde su reinauguración en 2018 y con la implementación de los estándares internacionales, el Movistar Arena en Bogotá ha marcado la pauta en la transformación del entretenimiento en Colombia y ha permitido la llegada de los artistas internacionales más importantes a nivel mundial.