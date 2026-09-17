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Oficial: el Movistar Arena tiene nuevo dueño: adquirió el 100% del escenario

La compañía de entretenimiento adquirió el otro 50% que era propiedad de 'BeLive Entertainment Group'.

Movistar Arena tiene nuevo dueño.
Foto: @MovistarArenaCo

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
01:01 p. m.
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La compañía colombiana BeatHub, una de las líderes del entretenimiento en vivo en Colombia, confirmó que adquirió el otro 50% del Movistar Arena que correspondía a la empresa chilena BeLive; tras varios años de una alianza que convirtió al escenario en un recinto fundamental para conciertos y eventos en Colombia, ahora el grupo colombiano cuenta con el 100% para seguir consolidando el crecimiento del antiguo coliseo.

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En el comunicado oficial, expresaron que con este importante avance se "reafirma la decisión de BeatHub de seguir invirtiendo y generando valor en la industria, cuya experiencia logró convertir al Movistar en uno de los escenarios referencia del país".

BeatHub se hace con las empresas más importantes del país a nivel entretenimiento

Con la completa adquisición del Movistar Arena, el grupo logra unificar algunas de las empresas más importantes del país en temas de entretenimiento y eventos, desde la venta de entradas hasta la ejecución y producción del espectáculo.

El Movistar Arena, como parte de BeatHub, se unirá a las siguientes marcas:

  • TuBoleta
  • Venues Snacks
  • Breakast Live
  • Thunder Production

Además, también tienen el control de DAVIarena, el nuevo escenario ubicado en Medellín que promete traer al país los mejores espectáculos en vivo.

Con Movistar Arena y DAVIarena Medellín, BeatHub contará con dos arenas de clase mundial que fortalecerán la posición de Colombia en el routing de las prinicipales giras latinoamericanas y ayudarán a traer más contenido al país.

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Desde su reinauguración en 2018 y con la implementación de los estándares internacionales, el Movistar Arena en Bogotá ha marcado la pauta en la transformación del entretenimiento en Colombia y ha permitido la llegada de los artistas internacionales más importantes a nivel mundial.

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