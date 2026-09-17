Oficial: el Movistar Arena tiene nuevo dueño: adquirió el 100% del escenario
La compañía de entretenimiento adquirió el otro 50% que era propiedad de 'BeLive Entertainment Group'.
Noticias RCN
01:01 p. m.
La compañía colombiana BeatHub, una de las líderes del entretenimiento en vivo en Colombia, confirmó que adquirió el otro 50% del Movistar Arena que correspondía a la empresa chilena BeLive; tras varios años de una alianza que convirtió al escenario en un recinto fundamental para conciertos y eventos en Colombia, ahora el grupo colombiano cuenta con el 100% para seguir consolidando el crecimiento del antiguo coliseo.
En el comunicado oficial, expresaron que con este importante avance se "reafirma la decisión de BeatHub de seguir invirtiendo y generando valor en la industria, cuya experiencia logró convertir al Movistar en uno de los escenarios referencia del país".
BeatHub se hace con las empresas más importantes del país a nivel entretenimiento
Con la completa adquisición del Movistar Arena, el grupo logra unificar algunas de las empresas más importantes del país en temas de entretenimiento y eventos, desde la venta de entradas hasta la ejecución y producción del espectáculo.
El Movistar Arena, como parte de BeatHub, se unirá a las siguientes marcas:
- TuBoleta
- Venues Snacks
- Breakast Live
- Thunder Production
Además, también tienen el control de DAVIarena, el nuevo escenario ubicado en Medellín que promete traer al país los mejores espectáculos en vivo.
Con Movistar Arena y DAVIarena Medellín, BeatHub contará con dos arenas de clase mundial que fortalecerán la posición de Colombia en el routing de las prinicipales giras latinoamericanas y ayudarán a traer más contenido al país.
Movistar Arena, escenario de grandes shows en Colombia
Desde su reinauguración en 2018 y con la implementación de los estándares internacionales, el Movistar Arena en Bogotá ha marcado la pauta en la transformación del entretenimiento en Colombia y ha permitido la llegada de los artistas internacionales más importantes a nivel mundial.