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¿Qué pasa si las plenarias del Congreso no aprueban el Presupuesto General de la Nación 2027?

Aunque las comisiones económicas aprobaron $634,9 billones para el de 2027, la discusión pasará a las plenarias.

¿Qué pasa si las plenarias del Congreso no aprueban el Presupuesto General de la Nación 2027?
Foto: Secretaría de Turismo de Bogotá / archivo Noticias RCN.

Yhonay Díaz

septiembre 17 de 2026
01:03 p. m.
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Las comisiones económicas del Congreso de la República dieron un paso en el trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, al aprobar el monto máximo por $634,9 billones.

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La decisión no significa que el presupuesto haya completado su proceso de aprobación; lo que definieron las comisiones fue el techo o monto máximo de gasto.

Ahora comienza otra etapa en la que se discutirá cómo serán distribuidos esos recursos entre los diferentes sectores y regiones del país.

El proyecto fue presentado por el Ministerio de Hacienda el pasado 27 de agosto. La propuesta incluye obligaciones que no estaban incluidas en el planteamiento inicial del gobierno, lo que llevó a incrementar el monto total.

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¿Qué pasa si el Congreso no aprueba el PNG 2027?

Con el techo presupuestal definido, el trámite continuará en las plenarias del Congreso. En esta fase se discutirá el articulado y la distribución de los recursos dentro del límite que ya fue establecido.

La aprobación de los $634,9 billones no representa la culminación del trámite legislativo. El siguiente debate determinará cómo se organizan los recursos contemplados en el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda.

El proceso tiene además una fecha límite. El 20 de octubre es el plazo fijado para que el Presupuesto General de la Nación sea aprobado.

Si el Congreso no aprueba el presupuesto antes de esa fecha, entrará a regir a través de decreto la propuesta presentada por el ministro de Hacienda, de acuerdo con el trámite establecido para estos casos.

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¿Por qué aumentó el monto del presupuesto?

De acuerdo con Christian Quiñonez, exsubdirector de Fiscalización de la Dian y CEO de Clevertax Assessment, el cálculo realizado por el gobierno anterior de Gustavo Petro no había contemplado algunas obligaciones que el Estado debe atender:

El presupuesto anterior había dejado por fuera algunas obligaciones que el Gobierno sí tiene que pagar, puntualmente en temas de salud, pensiones, universidades públicas, las elecciones regionales y $9,6 billones destinados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

La incorporación de estas obligaciones hizo necesario modificar el monto inicialmente planteado y llevarlo a los $634,9 billones que finalmente fueron aprobados como techo por las comisiones económicas.

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