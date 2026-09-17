¿Por qué el talento colombiano está siendo buscado por firmas de arquitectura de EE. UU.?

La contratación de profesionales colombianos por parte de empresas de Estados Unidos está experimentando un cambio en sectores como la arquitectura y la ingeniería.

Lo que durante años estuvo asociado principalmente con la tercerización de tareas operativas ahora se orienta hacia la búsqueda de conocimiento especializado, capacidad de diseño y participación en decisiones de proyectos.

De acuerdo con el Reporte Global de Contratación de Deel, la contratación internacional de profesionales colombianos aumentó 49 % durante 2025. En el campo de la arquitectura y el diseño, esta tendencia está relacionada con las capacidades técnicas y creativas que las firmas internacionales encuentran en el talento nacional.

Uno de los ejemplos es AI Spaces, compañía que ha desarrollado desde Colombia más de 240 proyectos en Estados Unidos para grandes organizaciones.

El diseño inteligente de la arquitectura colombiana en EE. UU.

El cambio en el modelo de contratación está relacionado con la evolución tecnológica de la industria. Las herramientas de inteligencia artificial permiten automatizar algunas tareas mecánicas de dibujo y documentación gráfica, por lo que el valor del profesional se concentra cada vez más en su capacidad para analizar, proponer y tomar decisiones.

Juliana Fernández, fundadora de AI Spaces, señala que la competitividad del talento colombiano está en la combinación de formación técnica, pensamiento creativo, inteligencia de diseño y capacidad para resolver problemas complejos.

En ese proceso también resulta relevante el manejo de herramientas de modelado digital en tiempo real como Revit y de metodologías BIM, utilizadas para el Modelado de Información de Construcción.

RELACIONADO Colombiana diseñó el vestido inspirado en un cuadro de Fernando Botero para la Met Gala 2026

Colombia compite con EE. UU. por conocimiento

La transformación del modelo también plantea un desafío para los profesionales y las empresas colombianas, dejar atrás la percepción de que el atractivo del país está únicamente en ofrecer servicios a menor costo.

La apuesta, de acuerdo con la experiencia de AI Spaces, consiste en demostrar que el talento nacional puede aportar criterio, creatividad, calidad técnica y capacidad de liderazgo en proyectos internacionales.

Fernández sostiene que los equipos colombianos ya no se limitan a recibir instrucciones, sino que pueden plantear soluciones, coordinar grupos multidisciplinarios y participar en concursos internacionales frente a firmas de reconocimiento mundial.

Así, la contratación de profesionales colombianos por empresas estadounidenses está pasando de un esquema centrado en la ejecución a uno en el que el conocimiento y la capacidad de decisión adquieren mayor relevancia.

Este artículo fue realizado con el apoyo de una inteligencia artificial y redactado por un periodista