“La plata no está”: Colombia enfrenta déficit de 5 billones de pesos para pagar pensiones

El sistema público de pensiones de Colombia atraviesa una crisis financiera que pone en evidencia las falencias en la planificación presupuestal del país.

La ministra de Trabajo reveló ante el Congreso de la República que Colpensiones requiere cerca de 58 billones de pesos anuales, pero enfrenta un déficit de 5 billones para cerrar los meses de noviembre y diciembre de 2026.

¿Qué va a pasar con las pensiones en Colombia?

"No está la plata, no están los recursos y estamos con el Ministerio de Hacienda logrando buscar alternativas porque los recursos y la plata de nuestros viejitos de los pensionados es sagrada", declaró la ministra durante su intervención.

También añadió que "las pensiones son el puente entre dos orillas: una orilla de quien ha trabajado toda la vida y la orilla del que necesita esperar una vejez con dignidad. Nosotros como Estado tenemos la obligación de tender ese puente”.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó en diálogo con este medio, el origen de este descalce presupuestal. Según su análisis, el problema surgió porque el presupuesto de 2025 se elaboró en octubre de 2024, calculando un aumento del salario mínimo del 7.5%.

Sin embargo, el Gobierno anterior aprobó en diciembre un incremento superior al 23%, generando un desfase entre lo presupuestado y el costo real de las pensiones.

“Este Gobierno, que lleva 45 días, se encuentra con esta situación y seguramente están haciendo todo lo posible por solucionarlo cuanto antes", explicó Velasco, quien llamó a la calma respecto al pago de las pensiones.

“Yo le diría los colombianos que esa no es la preocupación que debemos tener. La que sí debemos tener es sobre el estado de las finanzas públicas que el Gobierno Nacional nos está mostrando que están y que han dejado en un terreno calamitoso y tenemos que apoyar al gobierno nacional para hacer los ajustes necesarios para volver a enrutar y que nuestras finanzas públicas”, añadió.

La situación evidencia un problema estructural más profundo. Colpensiones presenta un desbalance de financiamiento de aproximadamente 40 billones de pesos anuales. El sistema requiere 80 billones de pesos al año: 40 billones provienen de cotizaciones actuales (creando deuda con generaciones futuras) y otros 40 billones deben salir del presupuesto nacional mediante impuestos.

"Los fondos privados no tienen estos problemas. Los fondos privados financian las pensiones que se pagan con los ahorros de los trabajadores", aclaró Velasco, diferenciando entre ambos sistemas.

El experto advirtió que la situación empeorará debido a factores demográficos: "Cada vez vamos a tener menos jóvenes cotizando y las pensiones de Colpensiones cada vez van a tener más pensionados". Esta tendencia se agravará con la reforma pensional que entrará en vigor el 1 de abril.

"El riesgo está en las finanzas públicas"

Velasco insistió en que "las pensiones de los colombianos no están en riesgo", pero reconoció que el verdadero desafío es el estado crítico de las finanzas públicas, calificándolas como "calamitosas" y urgiendo apoyo para que el gobierno implemente los ajustes necesarios hacia la sostenibilidad fiscal.

“Es un tema presupuestal que estoy seguro de que está siendo gestionado. El Gobierno nacional tiene todas las herramientas para hacer esa clase de operaciones y seguramente le cumplirán los pensionados. Aquí el riesgo es este tema fiscal que si está muy grave y que tenemos que apoyar al Gobierno en las soluciones que nos va a presentar en un futuro cercano”, finalizó.