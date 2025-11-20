Comprar casa mientras paga arriendo: los bancos que ofrecen leasing habitacional en Colombia

El sueño de tener vivienda propia parece cada vez más alcanzable gracias a un producto financiero que ha tomado fuerza en Colombia, el leasing habitacional.

Esta modalidad permite que los hogares “paguen como arriendo” mientras avanzan en la compra de su casa, con cuotas flexibles y opciones que no exigen una cuota inicial tan alta como los créditos tradicionales.

Bancolombia, Banco de Bogotá y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) son algunas de las entidades que hoy ofrecen este modelo, ideal para quienes buscan una alternativa más ligera y adaptable a su presupuesto mensual.

¿Qué es el leasing habitacional y por qué se parece a pagar arriendo?

El leasing habitacional funciona como un contrato de arrendamiento financiero, en el que el banco compra la vivienda a su nombre y el cliente paga un canon mensual por usarla.

Los plazos van desde 5 hasta 20 años y al final se puede ejercer la opción de compra, pagando un valor residual que puede ser entre el 1% y el 20% del monto financiado.

RELACIONADO Bancos definen cuál es la edad máxima para solicitar un crédito de vivienda en Colombia

Existen dos tipos:

Familiar, para quienes quieren vivir allí de manera permanente.

No familiar, pensado para quienes podrían habitar el inmueble o usarlo como inversión, incluso subarrendarlo.

Uno de los beneficios más atractivos es que el banco puede financiar hasta el 90% del valor del inmueble, lo que reduce significativamente la cuota inicial.

Bancos que ofrecen leasing habitacional en Colombia

Bancolombia ofrece el Leasing Habitacional No Familiar, ideal para vivienda No VIS, nueva, usada o sobre planos.

El canon mensual funciona como un arriendo, pero con la ventaja de que se están pagando cuotas que conducen a la futura propiedad. Además, permite abonos a capital y un amplio acompañamiento jurídico durante el contrato.

El Banco de Bogotá, por su parte, financia vivienda nueva, usada o sobre planos con canon fijo en pesos y tasas estables durante todo el contrato. La opción de compra al final puede oscilar entre el 1% y el 30%.

Incluye seguros obligatorios (vida, incendio y terremoto) y ofrece aprobación digital en minutos. También permite abonos extraordinarios para reducir plazo o valor de la cuota.

Finalmente, El FNA ofrece leasing habitacional con financiación hasta del 90% y plazos de 5 a 20 años. La vivienda permanece a nombre del fondo hasta el final del contrato, cuando el afiliado decide ejercer la compra. Se permite aplicar a viviendas nuevas o usadas, incluso con antigüedades de hasta 40 o 50 años según el estado del inmueble.

El leasing se consolida como una alternativa accesible para quienes quieren dejar de pagar arriendo y empezar a construir patrimonio en Colombia.