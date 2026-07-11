Calificación Fitch Ratings: Medellín obtiene máxima nota AAA en 2026

Este logro histórico ubica a la ciudad por encima de otras capitales principales y asegura la viabilidad financiera para ejecutar megaproyectos que transformarán la vida de los ciudadanos.

¿Por qué Medellín logró la calificación AAA de Fitch Ratings?

El manejo de las finanzas públicas en la capital de Antioquia ha recibido un importante espaldarazo internacional. En su más reciente revisión periódica, con fecha del 5 de noviembre de 2026, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings confirmó la nota de largo plazo del Distrito en 'AAA(col)' con una perspectiva estable. Esta es la calificación más alta en la escala nacional y refleja la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en el país.

Este resultado no es producto del azar. Según el informe, el desempeño fiscal de la ciudad se mantuvo sumamente sólido durante 2025. Los factores determinantes para alcanzar este grado de inversión incluyen el crecimiento sostenido de los ingresos tributarios, las transferencias de la Nación y el importante apalancamiento que representan los dividendos entregados por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Todo esto se traduce en márgenes operativos positivos y una mayor liquidez sin restricciones para la administración local.

Medellín supera a Bogotá, Cali y Barranquilla en solidez financiera

Uno de los datos más reveladores del análisis de Fitch Ratings es la posición de la Ciudad de la Eterna Primavera frente a sus pares. Al evaluar su perfil financiero, calificado con 'AA', y su perfil crediticio individual de 'BBB', Medellín se ubica por encima de ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, e incluso supera al propio departamento de Antioquia.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó que esta calificación es un reflejo directo de la recuperación institucional. Según el mandatario local, administrar los recursos públicos con rigor y transparencia es lo que permite construir la confianza necesaria para que el Concejo de Medellín discuta el presupuesto de 2027 con bases sólidas, garantizando que el endeudamiento se utilice de manera estratégica para obras que perdurarán por décadas.

Más de 1.800 obras públicas impulsadas por el recaudo tributario

La excelente salud financiera del Distrito tiene un impacto directo en las calles. Actualmente, la ciudad avanza en la ejecución de más de 1.800 obras públicas. Entre los proyectos bandera financiados gracias a esta confianza financiera se encuentran los megacolegios, los jardines infantiles de Buen Comienzo, la construcción del Metro de la 80 y múltiples escenarios tanto deportivos como culturales.

Orlando Uribe Villa, secretario de Hacienda, reveló cifras contundentes que explican el fenómeno: el recaudo tributario experimentó un crecimiento del 27,56 % durante la actual administración. Los ingresos pasaron de $2.72 billones a $3.47 billones, una inyección de capital que, combinada con un uso responsable del crédito, permite acelerar el desarrollo urbano.

La educación y la salud: prioridades del gasto operativo

El reporte de la agencia internacional también hace énfasis en las responsabilidades estructurales del Distrito. Fitch Ratings subraya que la prestación de servicios de salud y educación sigue siendo el núcleo de la gestión de la ciudad.

A pesar de que el gasto operativo ha crecido de manera proporcional a los ingresos para cubrir estas necesidades sociales vitales, la administración ha logrado mantener un margen operativo estable y positivo. Esta disciplina fiscal demuestra que es posible incrementar la inversión social en los barrios más necesitados sin comprometer la estabilidad económica, consolidando a Medellín como un referente de buena gobernanza en Colombia.