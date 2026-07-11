Alimentos que no se venden encuentran una segunda oportunidad en medio del alza del costo de vida

En un contexto marcado por la presión inflacionaria y el aumento de los costos operativos para los negocios, los alimentos que no logran venderse al final de la jornada están dejando de verse únicamente como pérdidas económicas para convertirse en una oportunidad de ahorro para consumidores y de recuperación de valor para las empresas.

Así lo plantea Cheaf, una plataforma tecnológica que conecta comercios con compradores interesados en adquirir excedentes alimentarios a precios reducidos.

Según cifras citadas en el documento, la inflación anual en Colombia alcanzó el 6,29 % en septiembre de 2026, mientras que los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una variación del 6,74 %.

A esto se suman los mayores costos laborales y operativos que enfrentan los establecimientos comerciales, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas para disminuir pérdidas y aprovechar mejor los recursos disponibles.

El desperdicio de alimentos, un reto con impacto económico

La magnitud del desperdicio alimentario en el país refleja el potencial de este modelo. De acuerdo con datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) citados por la compañía, en Colombia se desperdician cerca de 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, equivalentes al 34 % de la oferta nacional.

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De ese total, alrededor de 2,01 millones de toneladas corresponden a las etapas de distribución y comercialización.

Frente a esta realidad, plataformas como Cheaf buscan evitar que productos aptos para el consumo terminen desechados. A través de una aplicación móvil, restaurantes, panaderías, supermercados y otros establecimientos pueden ofrecer paquetes sorpresa con productos excedentes que todavía conservan su calidad, permitiendo recuperar parte de su valor comercial.

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Economía circular y ahorro para los hogares

La iniciativa también se presenta como una alternativa para consumidores que buscan reducir gastos en un escenario de incremento de precios. Según la plataforma, los usuarios pueden acceder a alimentos con descuentos de hasta el 67 % frente a su valor habitual, dependiendo de la oferta disponible en cada establecimiento.

La empresa reportó que, hasta la fecha, ha contribuido al rescate de más de 396.000 kilogramos de alimentos en Colombia y cerca de 15 millones de kilogramos en Latinoamérica. Para la compañía, este modelo permite combinar objetivos económicos y ambientales, promoviendo una economía circular en la que los excedentes alimentarios pueden mantener su valor antes de convertirse en residuos.