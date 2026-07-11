Así ven los colombianos el futuro del país: ¿Se ubican en el top 5 de los más o menos optimistas?

Colombia se ubica entre los cinco países del mundo donde sus habitantes tienen una percepción más favorable sobre el rumbo de la nación.

Aunque los problemas económicos y sociales siguen marcando las preocupaciones de la población, la confianza en que las cosas pueden mejorar aumentó durante el último año y posicionó al país por encima del promedio internacional.

Así lo revela el estudio ¿What Worries the World?, realizado por la firma Ipsos entre el 21 de agosto y el 4 de septiembre de 2026, con la participación de 25.010 adultos de 30 países.

¿Qué resultados arrojó el estudio sobre el optimismo de los colombianos?

De acuerdo con los resultados, el 52% de los colombianos considera que el país avanza por buen camino, mientras que el 48% tiene una percepción contraria.

El resultado representa un incremento de ocho puntos porcentuales frente a agosto de 2026 y de 16 puntos en comparación con septiembre de 2025. Este crecimiento ubica a Colombia en la quinta posición mundial en percepción positiva sobre el rumbo de su país, un resultado que contrasta con el panorama de varias economías europeas.

En el listado internacional, Singapur ocupa el primer lugar con 80% de optimismo, seguido de India (70%), Malasia (65%) y Hungría (62%). Colombia alcanza el 52%, superando en 14 puntos el promedio de las 30 naciones consultadas, que se sitúa en 38%.

En contraste, Francia registra apenas un 11% de percepción favorable, Alemania llega al 14% y Países Bajos al 19%. Estas cifras muestran una diferencia importante entre la manera como los colombianos evalúan el futuro de su país y la visión predominante en algunas naciones europeas.

El optimismo convive con la preocupación económica

Pese a esta mejor percepción sobre el rumbo nacional, los resultados de Ipsos muestran que la confianza no significa que los ciudadanos estén satisfechos con su situación actual. El 62% de los encuestados en Colombia considera que la economía atraviesa un mal momento, aunque este indicador disminuyó seis puntos frente al mes anterior.

Según Felipe Castro, director de Asuntos Públicos de Ipsos Colombia, la percepción económica del país coincide con la tendencia internacional: tanto en Colombia como en el promedio mundial, únicamente el 38% de las personas considera que la economía está en buenas condiciones.

Las preocupaciones de los colombianos también permiten entender esta contradicción. El desempleo ocupa el primer lugar, con el 36% de las respuestas, seguido por el crimen y la violencia (33%), la pobreza y la desigualdad social (32%), la corrupción (31%) y la salud (26%).

Uno de los datos que más diferencia a Colombia del panorama internacional es precisamente la inquietud por el empleo. Mientras en el país el 36% identifica el desempleo como uno de sus principales problemas, en el promedio mundial la proporción es del 29%. Esta diferencia de siete puntos ubica a Colombia en el noveno puesto entre las 30 naciones evaluadas.

En materia de seguridad, en cambio, se observa una reducción de las preocupaciones. El temor al crimen y la violencia cayó cuatro puntos en un mes y 16 durante el último año. Actualmente, el indicador colombiano es del 33%, apenas un punto por encima del promedio mundial.

La comparación regional también resulta llamativa: Perú registra un 59% de preocupación por la inseguridad, México un 56% y Chile un 53%, cifras superiores a las de Colombia.