Madre suplica por el traslado para su hijo diagnosticado con un tumor cerebral maligno

Carmen Cecilia Ravelo enfrenta una angustiante batalla por la vida de su hijo Giancarlos, de 16 años, diagnosticado con un tumor cerebral maligno que ha generado contradicciones entre los especialistas que lo atienden en la clínica de la Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI) en Bogotá.

Lo que comenzó como un dolor de cabeza derivó en el descubrimiento de un tumor glial de alto grado ubicado en el cerebelo del adolescente. Tras una cirugía de emergencia, la madre recibió un devastador pronóstico inicial.

Las contradicciones entre los expertos

“En la primera cirugía que me lo hicieron, dijeron que ya no había nada que hacer con el niño. Que me lo llevara para la casa”, relató.

La situación se ha complicado por las opiniones médicas contradictorias. Mientras el neurocirujano mantiene que sí hay esperanzas, los oncólogos le han indicado que ya no hay nada que hacer.

“Si usted lo mira, donde está él, nos habla, mueve los pies y come”, contó su papá Vicente Ortiz sobre el estado del adolescente.

La familia contó que Giancarlos está un poco débil, porque ya tiene más de 15 días que no come bien; pero mantiene la convicción de que aún hay posibilidades de recuperación.

El clamor de la mamá

“Yo quiero trasladarlo de acá a buscarle a otra clínica donde lo puedan tratar”, expresó Ravelo, quien ha manifestado su inconformidad con la atención en el HOMI.

El hospital respondió que el traslado solicitado no ha sido posible realizar debido a que otras instituciones médicas consultadas no cuentan con un hematólogo pediatra disponible.

La desesperación de Ravelo la ha llevado a hacer un llamado público: “Ayúdenme a que ponga la mano en mi corazón. Y me ayude a hacer que él sea mi bebé, porque yo no puedo permitir que aquí me lo maten”.