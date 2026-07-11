Fin de semana definitivo para acercarse a los cuadrangulares finales del FPC: esta es la programación

Se acerca el final de la fase de todos contra todos en la Liga BetPlay 2026-II y el fin de semana del 7 y 8 de noviembre se vivirán tres partidos claves para conocer los clasificados a los cuadrangulares de fin de año; además, América y Cali disputarán uno de los clásicos vallecaucanos más atractivos de los últimos años en busca del ‘punto invisible’.

Después de mucho tiempo, la tabla de posiciones tiene a los clubes con todos los partidos disputados por lo que ya se están haciendo cuentas de cuáles son los resultados que cada equipo necesita para hacer parte de la fiesta de fin de año en el fútbol colombiano.

Medellín, Águilas Doradas, Once Caldas, Cúcuta y Tolima disputarán por los últimos cupos que quedan disponibles enfrentando a rivales directos; Independiente Santa Fe y Millonarios solo necesitan sumar un punto más de los seis que quedan en disputa para confirmar su clasificación.

Partidos de la fecha 18 que definen la clasificación

El sábado 7, a las 4:05 p. m, Once Caldas recibirá a Águilas Doradas en Manizales en un duelo que puede definir el rumbo de ambos clubes; el ganador quedará muy cerca de asegurar la clasificación, mientras el perdedor quedará prácticamente eliminado. Los antiqueños están en la octava posición con 25 puntos, seguidos por el ‘blanco blanco’ con 24 unidades.

El domingo 8, a las 6:10 de la tarde, Tolima se juega la vida ante Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué; a los locales solo les sirve la victoria para soñar con una clasificación épica en la última jornada y los ‘embajadores’, en caso de salir victoriosos, asegurarán su clasificación.

El lunes 9, Cúcuta visitará a Junior en Barranquilla a las 7 de la noche en busca de una histórica clasificación después de haber conseguido la permanencia en primera división; de conseguir los tres puntos, definirán el paso a los 8 jugando en casa contra el ya descendido Jaguares, por lo que el partido del lunes es clave en las aspiraciones del club ‘motilón’.

Clásico vallecaucano en busca del ‘punto invisible’

A pesar de que el clásico que disputarán América y Cali el sábado 7 no define un cupo a los cuadrangulares, sí es de vital importancia para conocer a los equipos que ocuparán las primeras dos posiciones y tendrán el ‘punto invisible’ que les podría dar una ventaja en caso de empate en el cuadrangular; el juego iniciará a las 8:15 en el estadio Pascual Guerrero.