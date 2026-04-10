Cambia la forma de usar taxi en Bogotá: novedad clave para los pasajeros

La tarjeta de control que deben portar los taxis en Bogotá tendrá nuevas funcionalidades para los pasajeros. La actualización permitirá consultar desde el celular información relacionada con el vehículo, el conductor y la empresa que presta el servicio, además de contar con herramientas para revisar el valor estimado del recorrido y calificar la experiencia.

La modificación hace parte de la actualización del Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC), pero su principal utilidad para los usuarios estará en la información que podrán consultar directamente durante el viaje. Para acceder a ella será necesario escanear el código QR ubicado en la tarjeta de control.

¿Qué información podrá consultar un pasajero al escanear el QR del taxi?

La tarjeta de control estará ubicada en la parte posterior de la silla del copiloto y tendrá un número único de identificación junto con un código QR. Al escanearlo con un celular, el pasajero podrá acceder a información oficial relacionada con el servicio de taxi que está utilizando.

Entre los datos disponibles estarán los correspondientes al vehículo, el conductor y la empresa. Esta consulta permitirá al usuario contar con elementos para identificar el taxi y verificar la información asociada al servicio, una herramienta especialmente útil antes o durante el recorrido.

El sistema también incorporará una calculadora de tarifas de taxi. Esta permitirá obtener un valor estimado del servicio teniendo en cuenta las unidades registradas durante el recorrido, las tarifas vigentes y los recargos que correspondan. De esta manera, el pasajero tendrá una referencia adicional para revisar el costo de su viaje.

¿Cómo podrá calificar el servicio de taxi en Bogotá?

Otra de las novedades será la posibilidad de calificar el servicio de taxi mediante una escala de cinco estrellas. La evaluación tendrá en cuenta diferentes factores y atributos relacionados con la prestación del servicio, de acuerdo con las funcionalidades incorporadas al sistema.

Además, los usuarios podrán consultar indicadores relacionados con la valoración que otros pasajeros hacen de su experiencia en el servicio de taxi en Bogotá. Esto permitirá reunir información sobre la percepción de los usuarios y facilitar el seguimiento de la calidad del servicio.

El código QR estará asociado a un número único que permitirá establecer la relación entre el vehículo y su conductor. Según la información de la Secretaría Distrital de Movilidad, esta identificación también permitirá actualizar y hacer trazabilidad de los diferentes estados de la tarjeta de control dentro del SIRC.

Para los pasajeros, el cambio representa principalmente una nueva vía para acceder a información oficial del taxi, consultar el valor estimado del recorrido y dejar una evaluación sobre el servicio. Las herramientas estarán concentradas en la tarjeta de control que cada vehículo debe portar.

La actualización anunciada el 2 de octubre de 2026 busca facilitar la consulta de datos durante el viaje y ampliar las herramientas disponibles para los usuarios del transporte individual en Bogotá. El código QR será el mecanismo central para acceder a estas funciones desde el teléfono celular.