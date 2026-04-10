Despedida de Messi con Argentina: fecha, hora y dónde ver el último partido

Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina este martes 6 de octubre de 2026, poniendo punto final a más de dos décadas con la Albiceleste.

El capitán se despedirá en partido ante Benín en un estadio Monumental que tendrá sus tribunas llenas para homenajearlo.

¿A qué hora es la despedida de Lionel Messi con Argentina?

El amistoso entre Argentina y Benín se disputará el martes 6 de octubre, desde las 8:00 p. m., hora de Argentina, en el estadio Monumental de Buenos Aires. Para los aficionados en Colombia, el compromiso comenzará a las 6:00 p.m.

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En territorio colombiano, el último partido de Messi con Argentina podrá verse por DSports, mientras que vía streaming estará disponible a través de DGO.

La Asociación del Fútbol Argentino prepara una jornada especial alrededor del encuentro. Los integrantes del plantel campeón del Mundial de Catar 2022 y sus familias fueron invitados para acompañar al '10'. También habrá diferentes actividades y homenajes antes y después del compromiso.

"Va a ser un día inolvidable para todos. Todos quieren estar en este partido, y ahora solo queda disfrutarlo", aseguró el seleccionador Lionel Scaloni.

Messi se despide como máximo goleador de Argentina

El partido cerrará una historia que comenzó en 2005. Antes de su última presentación, Messi acumula 207 partidos y 125 goles, registros que lo tienen como el futbolista con más apariciones y el máximo goleador de la selección argentina.

Su legado incluye el Mundial de Catar 2022, dos Copas América y la Finalissima, títulos que cambiaron su historia con la camiseta de su país después de años de finales perdidas y cuestionamientos.

El adiós también tendrá un fuerte componente simbólico, pues jugadores de la nueva generación compartirán escenario con referentes de la etapa más exitosa de Argentina, mientras Ángel Di María, retirado de la selección desde 2024, estará entre los invitados para acompañar a su antiguo compañero.