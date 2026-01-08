Cambios para motos en 2026: estas son las nuevas normativas que comenzarán a regir

Tras varios aplazamientos, el Gobierno Nacional confirmó que dos normativas clave para las motos comenzarán a regir a partir del segundo semestre del próximo año.

Aunque inicialmente estaban previstas para 2025, un borrador de resolución oficializó que su entrada en vigencia fue postergada hasta agosto y septiembre de 2026, con el fin de ajustar aspectos técnicos y comerciales.

Estas medidas apuntan a mejorar la seguridad vial, sin afectar el mercado ni el comercio automotor internacional, especialmente con Estados Unidos.

Llantas certificadas: la primera norma que entrará en vigor

La primera de estas regulaciones corresponde a la Resolución 20223040065305 de 2022, que obliga a que todas las motos nuevas comercializadas en Colombia cuenten con llantas certificadas bajo estándares internacionales de seguridad. Esta norma comenzará a aplicarse desde septiembre de 2026.

Las llantas deberán cumplir con reglamentos como el Reglamento 75 de Naciones Unidas o los estándares FMVSS de Estados Unidos, y además tendrán rotulado obligatorio, que incluirá información como fecha de fabricación, tamaño, índice de carga, velocidad y otras especificaciones técnicas.

Según el Gremio, esta medida busca reducir accidentes asociados al mal estado o baja calidad de las llantas, uno de los factores de riesgo más frecuentes en siniestros viales que involucran motocicletas.

Frenos ABS y CBS: la segunda norma clave para 2026

La segunda normativa es la Resolución 20223040044585 de 2022, relacionada con los sistemas de frenos. Esta exigencia entrará en vigor en octubre de 2026 y establece que:

Las motos de más de 125 cc deberán contar obligatoriamente con frenos ABS.

Las motos de 125 cc o menos podrán equipar ABS o CBS (sistema de frenado combinado).

De acuerdo con el borrador oficial, “el propósito de esta medida es consolidar un esquema regulatorio que asegure la seguridad vial, mantenga la armonización internacional y, al mismo tiempo, preserve la fluidez del comercio automotor”.

Un dato clave es que estas normas solo aplican para motos nuevas o ensambladas en el país, por lo que las motocicletas antiguas no tendrán que hacer modificaciones.

Además, el propio sector reconoce que más del 90 % del parque automotor de motos nuevas ya cumple con estos estándares, pues muchos fabricantes se anticiparon a la reglamentación.