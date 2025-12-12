Bogotá ofrecerá curso de conducción para motos gratuito: fecha, lugar y cómo inscribirse

La motocicleta es un pilar fundamental en la movilidad de Bogotá, ofreciendo una solución de transporte ágil para miles de ciudadanos. Sin embargo, su predominio como principal medio de transporte ha generado serios desafíos en materia de seguridad vial, con una alta tasa de siniestros viales y lamentables pérdidas humanas.

Para contrarrestar esta problemática, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), en colaboración con la Policía de Tránsito de Bogotá, ha puesto en marcha un plan preventivo. un curso de conducción de motos gratuito, diseñado exclusivamente para motociclistas novatos. La convocatoria está dirigida a aquellos actores viales que posean una experiencia de conducción de dos años o menos.

El objetivo central de esta jornada pedagógica es claro: reforzar técnicas de conducción, garantizar que los participantes "adopten conductas seguras en la vía", dominen la normatividad vigente y, fundamentalmente, trabajen activamente para evitar siniestros viales en las calles de la ciudad.

¿Cómo inscribirse y dónde presentarse?

El evento está programado para el sábado 13 de diciembre de 2025 y se desarrollará desde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 del mediodía. El lugar elegido es la Bahía de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar (Carrera 38 # 53 B - 43 sur, en la Av. Villavicencio con carrera 38).

Para asegurar la participación, los motociclistas deben realizar una inscripción previa a través del enlace facilitado por el portal de la Secretaría de Movilidad. Además, deben presentar cédula de ciudadanía, licencia de conducción y llevar su motocicleta.

¿Qué aprenderán los motociclistas en el curso gratuito ofrecido por el Distrito?

El curso ofrecido por el Distrito cuenta con cinco módulos de aprendizaje específicos.