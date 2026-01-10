Cancillería alerta por página falsa que ofrece trámites de pasaporte
Esta es la página falsa que suplanta a la Cancillería de Colombia.
Noticias RCN
01:30 p. m.
La Cancillería alertó este 1 de octubre sobre una página web que suplanta la imagen institucional y ofrece servicios relacionados con el trámite del pasaporte. El Ministerio pidió verificar el dominio antes de entregar datos personales o realizar pagos.
¿Cuál es la página falsa que suplanta a la Cancillería?
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la existencia de micancilleria.com, un sitio web que utiliza una apariencia similar a la de la Cancillería y ofrece servicios relacionados con el trámite del pasaporte.
La entidad advirtió que esta página no corresponde a sus canales oficiales y pidió a los ciudadanos tener especial cuidado antes de ingresar información personal, documentos o datos relacionados con pagos.
La Cancillería recordó que su único sitio web institucional es cancilleria.gov.co y recomendó escribir directamente la dirección en el navegador o verificar cuidadosamente el dominio antes de iniciar cualquier trámite.
El llamado cobra especial importancia para las personas que actualmente están buscando sacar o renovar su pasaporte y pueden llegar a páginas no oficiales a través de buscadores, anuncios o enlaces compartidos en redes sociales.
¿Cómo evitar caer en la estafa del pasaporte?
La principal recomendación de la Cancillería es no entregar información personal ni realizar pagos a terceros que ofrezcan gestionar el pasaporte.
El trámite del documento es personal y no requiere intermediarios. Por eso, si una página ofrece realizar la gestión a nombre del ciudadano o solicita pagos adicionales por servicios que no corresponden a los canales institucionales, es importante verificar primero su autenticidad.
La alerta se suma a otras advertencias realizadas durante 2026 por la Cancillería frente a páginas que han intentado cobrar por supuestas citas de pasaporte.
En junio, el Ministerio también identificó otro dominio fraudulento que ofrecía agendamientos sin validez y recibos de pago que posteriormente no eran reconocidos por las oficinas oficiales.
Para consultar información sobre el pasaporte, los ciudadanos deben acudir directamente a los canales oficiales de la Cancillería y evitar intermediarios.
La entidad también recomienda revisar con atención la dirección web antes de ingresar datos. Un sitio que tenga una apariencia similar a la institucional no significa que pertenezca al Gobierno.
La recomendación es especialmente importante cuando se trata de documentos personales, pues entregar información en plataformas fraudulentas puede exponer a los usuarios a nuevos intentos de estafa o suplantación.