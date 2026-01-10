Cancillería alerta por página falsa que ofrece trámites de pasaporte

La Cancillería alertó este 1 de octubre sobre una página web que suplanta la imagen institucional y ofrece servicios relacionados con el trámite del pasaporte. El Ministerio pidió verificar el dominio antes de entregar datos personales o realizar pagos.

¿Cuál es la página falsa que suplanta a la Cancillería?

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la existencia de micancilleria.com, un sitio web que utiliza una apariencia similar a la de la Cancillería y ofrece servicios relacionados con el trámite del pasaporte.

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La entidad advirtió que esta página no corresponde a sus canales oficiales y pidió a los ciudadanos tener especial cuidado antes de ingresar información personal, documentos o datos relacionados con pagos.

La Cancillería recordó que su único sitio web institucional es cancilleria.gov.co y recomendó escribir directamente la dirección en el navegador o verificar cuidadosamente el dominio antes de iniciar cualquier trámite.

El llamado cobra especial importancia para las personas que actualmente están buscando sacar o renovar su pasaporte y pueden llegar a páginas no oficiales a través de buscadores, anuncios o enlaces compartidos en redes sociales.

¿Cómo evitar caer en la estafa del pasaporte?

La principal recomendación de la Cancillería es no entregar información personal ni realizar pagos a terceros que ofrezcan gestionar el pasaporte.

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El trámite del documento es personal y no requiere intermediarios. Por eso, si una página ofrece realizar la gestión a nombre del ciudadano o solicita pagos adicionales por servicios que no corresponden a los canales institucionales, es importante verificar primero su autenticidad.

La alerta se suma a otras advertencias realizadas durante 2026 por la Cancillería frente a páginas que han intentado cobrar por supuestas citas de pasaporte.

En junio, el Ministerio también identificó otro dominio fraudulento que ofrecía agendamientos sin validez y recibos de pago que posteriormente no eran reconocidos por las oficinas oficiales.

Para consultar información sobre el pasaporte, los ciudadanos deben acudir directamente a los canales oficiales de la Cancillería y evitar intermediarios.

La entidad también recomienda revisar con atención la dirección web antes de ingresar datos. Un sitio que tenga una apariencia similar a la institucional no significa que pertenezca al Gobierno.

La recomendación es especialmente importante cuando se trata de documentos personales, pues entregar información en plataformas fraudulentas puede exponer a los usuarios a nuevos intentos de estafa o suplantación.