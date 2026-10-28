Gobierno De La Espriella abre nuevas vacantes de empleo a colombianos: estos son los puestos

El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella dio a conocer una nueva y estratégica convocatoria laboral enfocada en fortalecer la presencia comercial, la atracción de inversión extranjera y la promoción del turismo de Colombia en el escenario internacional.

Por medio del Banco Nacional de Talentos, la administración abrió un total de 14 plazas de alta responsabilidad orientadas a profesionales colombianos que se encuentren residiendo en el exterior.

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La iniciativa, revelada oficialmente por el mandatario durante una alocución desde la ciudad de Barranquilla, busca captar talento altamente calificado para operar en las oficinas comerciales de ProColombia distribuidas en 14 países estratégicos alrededor del mundo.

Entre las naciones contempladas en la convocatoria figuran potencias y socios comerciales clave como Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Francia, Italia, Brasil, México, Corea del Sur, Indonesia, Singapur, Israel, Ecuador y Catar.

Estos son los cargos que se ofrecen en el Gobierno Nacional

Las 14 vacantes de altos salarios y jerarquía diplomática-comercial están divididas de manera específica en tres tipologías de cargos directivos y de representación:

11 plazas para el cargo de consejero y director de Oficina Comercial.

2 plazas correspondientes a primer secretario y director de Oficina Comercial.

1 plaza como segundo secretario y representante comercial.

Uno de los factores diferenciales y determinantes de esta convocatoria es que el Ejecutivo priorizará a profesionales que ya residan de manera legal en los respectivos países de destino.

Según la administración, esta medida no solo garantiza un profundo conocimiento de la cultura, el idioma y las dinámicas económicas locales por parte del funcionario, sino que también optimiza el erario al reducir drásticamente los costos operativos asociados con traslados internacionales y relocalizaciones desde territorio colombiano.

Los perfiles idóneos para aspirar a estos puestos deben contar con sólida experiencia comprobada en áreas como comercio exterior, atracción de capital extranjero, gestión turística, negocios internacionales y liderazgo en la dirección de equipos de trabajo.

¿Cómo postularse a las vacantes del Banco de Talentos?

A diferencia de los procesos tradicionales de vinculación estatal o los concursos regulados por la Comisión Nacional del Servicio Civil —los cuales no son reemplazados por esta plataforma—, este mecanismo busca dinamizar y agilizar la selección de perfiles técnicos y directivos.

Para los interesados en estas 14 plazas internacionales, el canal oficial habilitado por el Gobierno Nacional consiste en preparar una hoja de vida detallada que resalte la trayectoria y los logros académicos o profesionales, y remitirla directamente al correo electrónico institucional bancodetalentos@presidencia.gob.co.

Asimismo, el Gobierno recordó que el portal general del Banco Nacional de Talentos (bancodetalentos.com.co) continúa operativo de forma permanente para el registro de ciudadanos que deseen sumarse a la base de datos de talento humano del Estado para futuras oportunidades en ministerios y entidades descentralizadas.

Las autoridades recordaron que el envío del currículum y la inscripción en la plataforma constituyen la primera fase del proceso, por lo que el registro no compromete una contratación automática, quedando sujeto a los filtros de idoneidad y las necesidades específicas de las carteras ministeriales.