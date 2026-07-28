Ya puede reclamar el Subsidio de Transporte Escolar en Bogotá: esta es la fecha límite del segundo ciclo

Miles de familias en Bogotá ya pueden acceder al segundo pago del Subsidio de Transporte Escolar (STE) correspondiente a 2026.

La Secretaría de Educación del Distrito confirmó que el desembolso, realizado a través de DaviPlata, está disponible desde el pasado 24 de julio y beneficiará a estudiantes de colegios oficiales que requieren apoyo para movilizarse diariamente hacia sus instituciones educativas.

La entidad hizo un llamado a los beneficiarios para que reclamen el dinero dentro del plazo establecido, ya que el subsidio no permanecerá disponible de manera indefinida.

¿Hasta cuándo se puede reclamar el Subsidio de Transporte Escolar?

La Secretaría de Educación informó que 15.815 estudiantes de instituciones educativas oficiales reciben este apoyo económico en la modalidad de pago por DaviPlata. Para este segundo ciclo de la vigencia 2026, el Distrito destinó $7.147.417.000.

Los beneficiarios cuentan con 30 días hábiles para retirar el subsidio, por lo que podrán hacerlo hasta el próximo 23 de agosto de 2026. Después de esa fecha, el dinero dejará de estar disponible si no ha sido reclamado.

Quienes hacen parte del programa recibirán un mensaje de texto (SMS) al número registrado en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), notificando que el abono ya fue realizado.

Así puede retirar el subsidio por DaviPlata

Para acceder al beneficio, los padres de familia o acudientes deberán ingresar a la aplicación DaviPlata o a la plataforma oficial del servicio, autenticarse con su documento de identidad y contraseña, verificar el saldo disponible y retirar el dinero en cajeros Davivienda, oficinas o corresponsales autorizados.

La Secretaría de Educación recomienda conservar el comprobante de la transacción como soporte del proceso.

Además, recordó que es fundamental mantener actualizada la información en el SIMAT, ya que, aunque no hacerlo no implica perder el subsidio, sí puede generar demoras en la notificación y en la disponibilidad del pago.

El Subsidio de Transporte Escolar busca reducir las barreras de movilidad de los estudiantes y contribuir a que niños y jóvenes puedan asistir de manera constante a sus jornadas académicas, fortaleciendo así el acceso y la permanencia en el sistema educativo oficial de Bogotá.