Economía

Las nuevas reglas que habría para el carril preferencial de la Séptima: esto cambiaría para todos los vehículos

La Secretaría de Movilidad propone cambios en el carril preferencial de la Séptima en Bogotá: así serían las nuevas reglas para taxis, motos, carros particulares y el SITP.

Carril séptima Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
12:56 p. m.
Este miércoles 11 de septiembre se conoció un nuevo capítulo en torno al uso del carril preferencial de la Carrera Séptima en Bogotá, un corredor que históricamente ha generado confusión entre conductores y autoridades.

El Concejo de la ciudad publicó un artículo en el que aclara las sanciones por invadir este carril, y el concejal Julián Forero pidió a la administración distrital que emitiera un acto administrativo que despejara dudas jurídicas y así no castiguen a los conductores injustamente.

La respuesta llegó con la publicación de un proyecto de resolución de la Secretaría Distrital de Movilidad, el cual modifica la Resolución SDM 560 de 2015y abre la puerta para que automóviles y motocicletas también puedan transitar por este corredor, siempre bajo condiciones específicas.

Lo que plantea la nueva resolución

El proyecto establece un nuevo marco de operación para el carril preferencial entre calles 31 y 134. Allí se detallan las reglas para cada tipo de vehículo:

SITP: puede adelantar en zonas de paradero y circular por carriles mixtos en situaciones de contingencia, regresando al preferencial para recoger pasajeros.

Taxis: podrán circular con o sin pasajeros, dar giros a la derecha y hacer paradas momentáneas (excepto en paraderos del SITP). Queda prohibido estacionar o bloquear el corredor.

Transporte intermunicipal: solo podrá detenerse en sitios autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Vehículos particulares y transporte especial: podrán usar el carril, pero deberán dar siempre prioridad a los buses del SITP. Se permiten giros a la derecha y paradas rápidas fuera de los paraderos.

Vehículos de emergencia: conservarán el derecho de transitar libremente, tal como lo establece el Código Nacional de Tránsito.

Carga y ciclistas: los primeros deberán cumplir con decretos ya vigentes, mientras que los ciclistas cuentan con infraestructura exclusiva, aunque podrán usar la calzada de manera segura.

La Secretaría de Movilidad será la encargada de ejercer control y vigilancia, y la medida entraría en vigencia un día después de su publicación oficial.

Vea la resolución completa en este link: (acá)

Los reparos del Concejo de Bogotá

Aunque se reconoce como un avance, el concejal Forero advirtió que aún persisten vacíos importantes. Entre ellos, la contradicción normativa con el Decreto 409 de 2014, que reservaba los carriles preferenciales de forma exclusiva al SITP.

Además, señaló que el texto no contempla las necesidades de mensajeros y domiciliarios, quienes suelen realizar paradas rápidas en la Séptima para cumplir con sus labores.

“El proyecto es un primer paso para garantizar los derechos de conductores y motociclistas. Sin embargo, falta claridad sobre la aplicación en otros corredores y mayor flexibilidad con quienes trabajan en mensajería, domicilios y carga ligera”, afirmó Forero.

