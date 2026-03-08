CANAL RCN
Economía

¿Inesperado? ¡Así cerró el dólar en Colombia hoy 3 de agosto de 2026!

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 3 de agosto de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

agosto 03 de 2026
02:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Banco de la República de Colombia informó que el dólar abrió este 3 de agosto de 2026 en 3.210,000 pesos.

Sin embargo, la divisa tuvo una tendencia al alza con el paso de las horas y subió en el cierre de este lunes.

Así amaneció el precio del dólar este 3 de agosto en Colombia
RELACIONADO

Así amaneció el precio del dólar este 3 de agosto en Colombia

¿De cuánto fue el incremento? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 3 de agosto de 2026

De acuerdo con el monitoreo del Banco de la República, la divisa estadounidense reportó un precio de 3.234,00 pesos en el cierre de este 3 de agosto de 2026.

Es decir que, realizando el comparativo con el precio de apertura, hubo un incremento de 24 pesos.

Además, la Tasa Promedio del Mercado se ha ubicado en 3.230,554 pesos.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio?

Desde las primeras horas de este 3 de agosto de 2026, en promedio, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.130 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.300 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.150 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.350 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.340 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.440 pesos para que los vendan.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días?

Desde el viernes 31 de julio, la Tasa Representativa del Mercado ha permanecido por debajo de la barrera de los 3.200 pesos.

¡El dólar cayó a su nivel más bajo en más de siete años! Así abrió hoy 31 de julio de 2026
RELACIONADO

¡El dólar cayó a su nivel más bajo en más de siete años! Así abrió hoy 31 de julio de 2026

Los más recientes cambios han sido los siguientes:

  • Jueves 30 de julio de 2026: 3.206,18 pesos.
  • Viernes 31 de julio de 2026: 3.132,42 pesos.
  • Sábado 1 de agosto de 2026: 3.144,14 pesos.
  • Domingo 2 de agosto de 2026: 3.144,14 pesos.
  • Lunes 3 de agosto de 2026: 3.144,14 pesos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Energías Renovables

Centros de datos en Colombia: retos de energía e inteligencia artificial

Dólar

Así amaneció el precio del dólar este 3 de agosto en Colombia

Colombia Mayor

¿Subirá Colombia Mayor? Esto anunció Abelardo De La Espriella

Otras Noticias

Cúcuta

Imágenes inéditas muestran quién escoltó el camión bomba del atentado en Cúcuta

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad se convirtieron en una pieza clave dentro de la investigación por el atentado en el comando de Policía de Norte de Santander.

OMS

OMS ofrece recomendaciones ante las olas de calor registradas en varias regiones

La sobrecarga calórica corresponde a una de las causas de defunción relacionada con el clima.

Millonarios

Millonarios sorprende con un fichaje brasileño que ya conoce Bustos

Conciertos

Vive Claro Music Hall en Bogotá: capacidad, ubicación y conciertos

África

Jóvenes sudaneses denunciaron cruel entrenamiento para la guerra por presuntos mercenarios colombianos