¿Inesperado? ¡Así cerró el dólar en Colombia hoy 3 de agosto de 2026!

El Banco de la República de Colombia informó que el dólar abrió este 3 de agosto de 2026 en 3.210,000 pesos.

Sin embargo, la divisa tuvo una tendencia al alza con el paso de las horas y subió en el cierre de este lunes.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 3 de agosto de 2026

De acuerdo con el monitoreo del Banco de la República, la divisa estadounidense reportó un precio de 3.234,00 pesos en el cierre de este 3 de agosto de 2026.

Es decir que, realizando el comparativo con el precio de apertura, hubo un incremento de 24 pesos.

Además, la Tasa Promedio del Mercado se ha ubicado en 3.230,554 pesos.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio?

Desde las primeras horas de este 3 de agosto de 2026, en promedio, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.130 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.300 pesos para que los vendan.

Cali: 3.150 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.350 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.340 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.440 pesos para que los vendan.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días?

Desde el viernes 31 de julio, la Tasa Representativa del Mercado ha permanecido por debajo de la barrera de los 3.200 pesos.

Los más recientes cambios han sido los siguientes: