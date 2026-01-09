CANAL RCN
Economía

Estos son los carros y motos que no pagarán impuesto vehicular en 2026

El Gobierno confirmó qué carros y motos estarán exentos del impuesto vehicular en 2026. Conozca la lista completa y quiénes sí deberán pagar este tributo.

Subasta carros y motos
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 09 de 2026
06:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con el inicio de un nuevo año, miles de colombianos comienzan a organizar sus finanzas para cumplir con una de las obligaciones más comunes para quienes tienen vehículo: el impuesto vehicular.

Davivienda lanza remate de carros a precios bajos: conozca las ofertas de 2026
RELACIONADO

Davivienda lanza remate de carros a precios bajos: conozca las ofertas de 2026

Sin embargo, para 2026, al igual que en años anteriores, un grupo importante de carros y motos no deberá pagar este tributo.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Transporte, ya quedó definida la base gravable que regirá el impuesto sobre vehículos para la vigencia fiscal de 2026.

Este documento establece no solo los valores de referencia para calcular el impuesto, sino también las excepciones que alivian el bolsillo de ciertos propietarios.

¿Cómo se calcula el impuesto vehicular en 2026?

Para quienes sí deben pagar, el impuesto vehicular se calcula con base en el avalúo comercial del automotor, determinado por el Gobierno Nacional. Según la normativa vigente, estos valores no pueden superar el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para este periodo fue fijado en 5,38 %.

Cambios para motos en 2026: estas son las nuevas normativas que comenzarán a regir
RELACIONADO

Cambios para motos en 2026: estas son las nuevas normativas que comenzarán a regir

Las tarifas aplicables para 2026 quedaron establecidas así:

  • Vehículos con avalúo hasta $57.349.000: 1,5 %
  • Vehículos con avalúo entre $57.349.000 y $129.032.000: 2,5 %
  • Vehículos con avalúo superior a $129.032.000: 3,5 %.

Existen condiciones especiales. Por ejemplo, los vehículos matriculados en San Andrés, Providencia y Santa Catalina solo pagan sobre el 45 % de la base gravable, mientras que en las zonas de frontera el beneficio es del 50 %. Entre tanto, los carros con blindaje deben asumir un recargo adicional del 10 %.

Carros y motos que no pagarán impuesto en 2026

No todos los automotores están obligados a cumplir con este pago. La ley contempla una serie de exenciones que se mantienen para 2026 y que benefician a miles de ciudadanos.

Estos serán los carros nuevos que llegarán a Colombia para este 2026: hay varias novedades
RELACIONADO

Estos serán los carros nuevos que llegarán a Colombia para este 2026: hay varias novedades

  • Bicicletas, motonetas y motocicletas con motor de hasta 125 cc.
  • Motocarros, cuatrimotos, tricimotos y mototriciclos de hasta 125 cc.
  • Tractores agrícolas, trilladoras y maquinaria para labores del campo.
  • Maquinaria pesada usada en construcción de vías, como motoniveladoras y compactadoras.
  • Vehículos y equipos industriales que no circulan por vías públicas.
  • Vehículos de transporte público de pasajeros y de carga.

La exención para motos de hasta 125 cc es una de las más relevantes, ya que este tipo de vehículo es clave para la movilidad diaria de trabajadores y familias en Colombia. Para 2026, este segmento quedó por fuera de las tablas de recaudo, lo que representa un alivio económico importante.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

¿Cuánto costará la tecnomecánica para motos en 2026? Así serían los precios, según modelo

Pensiones

Pensiones por encima del mínimo aumentarán en 2026 tras confirmación del IPC

Dólar

Dólar en Colombia cerró la semana a la baja y tocó mínimos este 9 de enero

Otras Noticias

Donald Trump

Mhoni Vidente realizó una llamativa predicción sobre la salud y el futuro de Donald Trump en el 2026: ¿cuál fue?

La astróloga siguió revelando sus cartas y analizando el panorama en Estados Unidos. Descubra sus declaraciones.

Edmundo González

Edmundo González exigió el reconocimiento de su victoria en Venezuela tras la captura de Maduro

Desde España, el líder opositor reclamó el reconocimiento del resultado electoral del 28 de julio de 2024.

Junior de Barranquilla

El futuro de Cristian Barrios podría cambiar a última hora: ¿dónde jugará en 2026?

Gobernación de Cundinamarca

Gobernador advierte que más de 40.000 menores no han formalizado su matrícula en colegios oficiales de Cundinamarca

Animales

Perros superdotados: podrían aprender nuevas palabras al escuchar conversaciones ajenas