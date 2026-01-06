CANAL RCN
Economía

Davivienda lanza remate de carros a precios bajos: conozca las ofertas de 2026

Davivienda abrió su primer remate de vehículos del año con carros usados a precios bajos. Conozca las ofertas disponibles desde $40 millones y cómo participar.

Remates carros de Davivienda
Foto: Davivienda y captura de pantalla

Noticias RCN

enero 06 de 2026
07:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Comprar vehículo propio a un precio más bajo que el del mercado tradicional es una posibilidad real para muchos colombianos en este inicio de 2026.

Ojo, conductores de moto y carro: vea los nuevos precios de licencias y trámites de tránsito en 2026
RELACIONADO

Ojo, conductores de moto y carro: vea los nuevos precios de licencias y trámites de tránsito en 2026

Davivienda anunció su primer remate de vehículos del año, una iniciativa que ofrece automotores usados con precios competitivos y que ha despertado el interés de quienes buscan alternativas diferentes a los concesionarios.

El banco, reconocido por su amplio portafolio de productos financieros, también pone a disposición del público bienes recuperados a través de su plataforma oficial “Bienes al alcance de todos”, donde se publican casas, apartamentos, maquinaria y, en este caso, carros a valores inferiores a los habituales.

Remate de vehículos de Davivienda: cómo funciona y qué ofrece

Los remates de Davivienda incluyen vehículos que han sido recuperados por procesos judiciales, contratos de leasing vencidos o recuperación de cartera.

Este fue el carro más vendido en Colombia en 2025: vea el top 10 de modelos
RELACIONADO

Este fue el carro más vendido en Colombia en 2025: vea el top 10 de modelos

Esta modalidad permite a los ciudadanos acceder a carros particulares, camionetas, vehículos utilitarios y hasta maquinaria pesada, con precios que pueden representar un ahorro significativo.

Y es que cada publicación en el portal detalla las condiciones del automotor, su estado mecánico, el precio base y la ubicación. Algunos vehículos requieren reparaciones menores, mientras que otros están listos para rodar.

Carros disponibles desde $40 millones y otras oportunidades

Actualmente, el remate incluye automotores ubicados en distintas regiones del país, con valores por debajo de los precios de referencia en concesionarios.

Suben las tarifas del SOAT en 2026: así quedan los precios para carros, motos y más vehículos
RELACIONADO

Suben las tarifas del SOAT en 2026: así quedan los precios para carros, motos y más vehículos

Entre las opciones destacadas aparecen un Chevrolet Onix modelo 2022, disponible por $44.600.000 en Yumbo, Valle del Cauca, y un Kia Picanto modelo 2023 por $41.000.000, también en esta zona del país.

Además, hay alternativas como un Ford Fiesta modelo 2016 por $32.700.000 en Pereira y un Mercedes-Benz modelo 2016 por $62.000.000 en Funza, Cundinamarca. Cada caso varía según kilometraje, cilindraje y estado general.

Los puede ver acá

Desde Davivienda recomiendan revisar cuidadosamente las fichas técnicas y, de ser posible, asesorarse antes de ofertar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Restaurante con 23 años de historia en Bogotá cerró definitivamente sus puertas: así fue el anuncio

Licencia de conducción

Ojo, conductores de moto y carro: vea los nuevos precios de licencias y trámites de tránsito en 2026

Dólar

Así cerró el precio del dólar hoy martes 6 de enero de 2026 en Colombia

Otras Noticias

Estados Unidos

Así es como los domicilios de pizza cerca del Pentágono habrían delatado la operación de EE. UU. en Caracas

En medio de la operación que terminó con la captura de Maduro también fueron atacados puntos estratégicos en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua.

Estadio El Campín

Se conoce quién estará al frente de la ambiciosa renovación del Estadio El Campín

La obra transformará el corazón deportivo y cultural de Bogotá durante los próximos 29 años.

María Corina Machado

¿Qué pasaría con María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro? Esto reveló un vidente famoso

Luis Díaz

¡Le está dando la vuelta al mundo! Esta fue la jugada maradoniana que Luis Díaz hizo con el Bayern Múnich en el inicio del 2026

Salud mental

¿Cómo desconectarse del trabajo?: expertos explican técnicas para mejorar la salud mental