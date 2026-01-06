Davivienda lanza remate de carros a precios bajos: conozca las ofertas de 2026

Comprar vehículo propio a un precio más bajo que el del mercado tradicional es una posibilidad real para muchos colombianos en este inicio de 2026.

Davivienda anunció su primer remate de vehículos del año, una iniciativa que ofrece automotores usados con precios competitivos y que ha despertado el interés de quienes buscan alternativas diferentes a los concesionarios.

El banco, reconocido por su amplio portafolio de productos financieros, también pone a disposición del público bienes recuperados a través de su plataforma oficial “Bienes al alcance de todos”, donde se publican casas, apartamentos, maquinaria y, en este caso, carros a valores inferiores a los habituales.

Remate de vehículos de Davivienda: cómo funciona y qué ofrece

Los remates de Davivienda incluyen vehículos que han sido recuperados por procesos judiciales, contratos de leasing vencidos o recuperación de cartera.

Esta modalidad permite a los ciudadanos acceder a carros particulares, camionetas, vehículos utilitarios y hasta maquinaria pesada, con precios que pueden representar un ahorro significativo.

Y es que cada publicación en el portal detalla las condiciones del automotor, su estado mecánico, el precio base y la ubicación. Algunos vehículos requieren reparaciones menores, mientras que otros están listos para rodar.

Carros disponibles desde $40 millones y otras oportunidades

Actualmente, el remate incluye automotores ubicados en distintas regiones del país, con valores por debajo de los precios de referencia en concesionarios.

Entre las opciones destacadas aparecen un Chevrolet Onix modelo 2022, disponible por $44.600.000 en Yumbo, Valle del Cauca, y un Kia Picanto modelo 2023 por $41.000.000, también en esta zona del país.

Además, hay alternativas como un Ford Fiesta modelo 2016 por $32.700.000 en Pereira y un Mercedes-Benz modelo 2016 por $62.000.000 en Funza, Cundinamarca. Cada caso varía según kilometraje, cilindraje y estado general.

Desde Davivienda recomiendan revisar cuidadosamente las fichas técnicas y, de ser posible, asesorarse antes de ofertar.