Casos únicos donde un padre queda libre de pagar manutención a sus hijos en Colombia

En Colombia, la obligación alimentaria es un compromiso legal que busca garantizar el bienestar integral de los hijos. Sin embargo, este deber no es eterno ni absoluto. Según la legislación civil y la jurisprudencia de las altas cortes, existen escenarios específicos en los que un padre o madre puede quedar exonerado de esta responsabilidad.

Estos son los casos y condiciones bajo los cuales se puede solicitar el cese de la cuota alimentaria.

Casos donde un padre queda libre de pagar manutención a sus hijo

El primer hito es la mayoría de edad (18 años). No obstante, la ley colombiana protege al joven que, al llegar a esta edad, aún no puede valerse por sí mismo. La exoneración procede si:

Si el joven alcanza los 18 años y no se encuentra cursando estudios ni tiene una discapacidad que le impida laborar, el padre puede solicitar el cese de la cuota.

Si el hijo, aun siendo menor de 25 años, consigue un empleo estable que le permita cubrir sus necesidades básicas, la obligación del padre desaparece, pues ya no existe el requisito de "necesidad".

La Corte Suprema de Justicia ha establecido que la obligación alimentaria se puede extender hasta los 25 años siempre que el hijo esté estudiando una carrera técnica, tecnológica o profesional de manera "juiciosa" y exitosa.

Un padre queda liberado si el hijo supera los 25 años, incluso si continúa estudiando. A partir de esa edad, se presume que el individuo debe ser capaz de generar sus propios ingresos.

Por otro lado, si un hijo mayor de edad decide formar su propia familia, ya sea mediante matrimonio o unión libre, se entiende que adquiere nuevas responsabilidades y un nuevo núcleo de apoyo. En estos casos, el padre puede argumentar que su obligación ha cesado, ya que el hijo ha iniciado un proyecto de vida independiente.

Finalmente, también se exonera con el Artículo 414 del Código Civil contempla una causal poco mencionada: la injuria atroz. Si el hijo comete actos graves contra la vida, bienes o integridad del padre que paga la manutención, el juez puede exonerar al progenitor de la obligación. La ley no permite que se obligue a una persona a sostener económicamente a quien le ha causado un daño significativo.