Así quedó la cuota alimentaria por hijo para padres en 2026: haga cuentas

Conozca cómo quedó la cuota de los padres tras el acuerdo de salario mínimo.

enero 13 de 2026
08:58 a. m.
Con la entrada en vigor del Decreto 1469 de 2025, Colombia ha iniciado el año 2026 con un incremento sin precedentes en el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). Tras una decisión del Gobierno Nacional, el salario básico experimentó un aumento del 23,7%, situándose en $1.750.905, lo que sumado al auxilio de transporte de $249.095, eleva el ingreso mensual total a los $2.000.000.

Este ajuste no solo impacta las finanzas de las empresas y el bolsillo de los trabajadores, sino que genera un efecto dominó inmediato en el derecho de familia, específicamente en el cálculo y reajuste de las cuotas alimentarias.

Para miles de padres y madres en el país, el cambio de año implica una revisión obligatoria de sus obligaciones.

Así quedó la cuota alimentaria por hijo en 2026

El reajuste de la cuota alimentaria depende directamente de cómo se haya pactado en el acta de conciliación o en la sentencia judicial:

  • Si la cuota se fijó en "Salarios Mínimos": El incremento es automático. Si un progenitor acordó pagar, por ejemplo, el 50% de un salario mínimo, su obligación pasó de $711.750 en 2025 a $875.452 en 2026.
  • Si la cuota se fijó en pesos con ajuste por IPC: En este caso, el aumento se rige por la inflación registrada al cierre del año anterior (IPC), que suele ser significativamente menor al 23% del aumento del mínimo.
¿Cómo se calcula para quienes devengan el mínimo?

La ley colombiana establece una presunción legal: se asume que toda persona obligada a dar alimentos devenga, al menos, el salario mínimo. Bajo este esquema, un juez de familia puede destinar hasta el 50% del salario del obligado para cubrir las necesidades del menor, siempre que se respeten los límites de subsistencia del deudor.

Para 2026, el tope máximo de descuento para un trabajador que gana el mínimo (excluyendo el auxilio de transporte, que no es factor salarial) es de aproximadamente $875.452. Es fundamental aclarar que el auxilio de transporte no entra en esta base de cálculo, un error común que suele generar conflictos en las comisarías de familia.

