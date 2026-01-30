CANAL RCN
Estos son los impuestos que no se pagarán por suspensión de la emergencia económica: lista completa

Conozca los impuestos que ya no se cobrarán a los colombianos debido a la suspensión de esta emergencia.

enero 30 de 2026
11:00 a. m.
Durante los últimos días, la Corte Constitucional ha frenado en seco las pretensiones del Gobierno Nacional de implementar medidas extraordinarias bajo el amparo de una emergencia económica.

El alto tribunal, determinó que la situación fiscal, si bien es compleja, no cumple con los requisitos de excepcionalidad y falta de previsibilidad necesarios para eludir el trámite legislativo ordinario en el Congreso.

Esta caída del decreto de emergencia no solo representa un golpe político a la estrategia del Ejecutivo para cerrar el déficit fiscal —estimado en cerca de $16,3 billones tras el hundimiento previo de la Ley de Financiamiento—, sino que también desactiva de inmediato un ambicioso paquete de nuevos gravámenes que ya estaban listos para ser aplicados.

Lista de impuestos que no se cobrarán por caída de emergencia económica

Con la suspensión de la emergencia, se desvanece la posibilidad de recaudar recursos de manera exprés a través de decretos con fuerza de ley. Los contribuyentes, desde grandes empresas hasta consumidores digitales, verán cambios significativos en lo que se proyectaba para sus finanzas:

  • IVA del 19 % a licores, vinos, aperitivos y bebidas similares que estaban sujetas al impuesto al consumo.
  • IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar operados por internet, como apuestas y casinos en línea.
  • Aumento en el impuesto al consumo de cigarrillos, tabaco elaborado y productos relacionados.
  • Cobro de IVA a importaciones de bajo valor realizadas a través de plataformas digitales internacionales.
  • Las entidades bancarias estaban en la mira con un incremento propuesto de 15 puntos porcentuales en su impuesto de renta.
