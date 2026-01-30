"El riesgo fiscal ya estaba servido": exministro Restrepo descarta default y lanza advertencia por gasto del Gobierno

Luego de que la Corte Constitucional suspendiera los efectos de la emergencia económica, el Gobierno Nacional encendió las alertas al advertir un supuesto riesgo para las finanzas del país e incluso la posibilidad de un default.

El anuncio abrió un intenso debate sobre el verdadero estado fiscal de la Nación y las consecuencias de no contar con los recursos que se buscaban recaudar a través de la emergencia.

En medio de ese escenario, el exministro de Hacienda y Comercio, José Manuel Restrepo, entregó su lectura sobre la situación fiscal, descartando que la decisión de la Corte conduzca al país a un incumplimiento de pagos, pero señalando problemas estructurales que, según dijo, vienen creciendo desde años atrás.

¿Cómo están las finanzas del país tras la suspensión de la emergencia económica?

Restrepo fue enfático en señalar que no existe un riesgo real de default como consecuencia directa de la suspensión de la emergencia económica. Explicó que el impacto fiscal que se dejaría de percibir es relativamente bajo frente al tamaño del presupuesto nacional.

El efecto del que estamos hablando es cercano a los $16 billones de pesos, e incluso en la versión inicial de la emergencia se hablaba de $11 billones, que es menos del 2% de un presupuesto nacional de $546 billones.

En ese sentido, sostuvo que cualquier persona con experiencia en el Ministerio de Hacienda sabe que un recorte de esa magnitud es manejable dentro de un presupuesto de ese tamaño.

Sin embargo, advirtió que el problema fiscal del país no se explica únicamente por esos recursos. Según Restrepo, desde 2023 se viene registrando un aumento sostenido del déficit fiscal, al punto de que para 2026 se proyecta un récord histórico.

A esto se suma que la deuda pública ya alcanza el 65% del PIB en términos brutos, un nivel comparable al registrado durante la pandemia, pero sin que actualmente exista una emergencia sanitaria que lo justifique.

Estas condiciones, explicó, están afectando de manera directa la caja de la Nación, por lo que insistió en que el Gobierno debe controlar de forma urgente el exceso de gasto público.

De no hacerlo, advirtió, el problema fiscal seguirá profundizándose, aunque aclaró que no se trata de una situación reciente, sino de un deterioro que viene acumulándose desde hace varios años.

Cuestionan la designación de una emergencia económica

Restrepo también cuestionó la necesidad de la emergencia económica, al señalar que la situación fiscal ya era conocida y que existían mecanismos ordinarios para tomar decisiones, los cuales no se utilizaron oportunamente.

Otro de los puntos que generó mayor preocupación fue el incremento de las contrataciones en el Estado, justo cuando se habla de una crisis fiscal y a pocos días del inicio de la ley de garantías.

El exministro señaló que actualmente se están realizando decenas de miles de nuevas contrataciones en distintas entidades, entre ellas el Ministerio de la Igualdad, la Cancillería, Colpensiones y el Ministerio de Trabajo.

Según Restrepo, este aumento resulta especialmente grave por dos razones: primero, porque ocurre en medio de un problema fiscal severo; y segundo, porque se da ad portas de la ley de garantías, un momento en el que, afirmó, el Gobierno debería estar conteniendo ese tipo de vinculaciones.

Ese es el momento en el que el Gobierno podría perfectamente controlar las órdenes de prestación de servicios y las nuevas contrataciones para hacer el recorte que se necesita.

Fue lo que afirmó, advirtiendo que continuar por la vía de la emergencia económica podría terminar en una declaratoria de inexequibilidad.