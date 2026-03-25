Conductores tendrían que realizar doble pago al tramitar su licencia de conducción: esto se sabe

Con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y elevar los estándares de formación, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial han puesto en marcha una serie de reformas estructurales que transforman por completo el proceso de obtención y renovación de la licencia de conducción. Estos cambios no solo implican una mayor exigencia técnica, sino también un ajuste en el bolsillo de los ciudadanos.

La principal novedad de este año es la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico y Evaluación (CALE). Hasta hace poco, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) se encargaban tanto de la capacitación como de la evaluación. Ahora, bajo la nueva normativa, los CEA mantienen su rol educativo, pero la evaluación final para demostrar la aptitud al volante queda en manos exclusivas de los CALE.

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Este nuevo esquema busca unificar el nivel de exigencia en todo el país a través de exámenes teóricos estandarizados y pruebas prácticas en pista y vía pública con evaluadores acreditados. Además, se ha reforzado la seguridad del proceso mediante la validación biométrica obligatoria en cada etapa, eliminando la posibilidad de suplantaciones o certificados obtenidos de manera irregular.

Conductores tendrían que realizar doble pago al tramitar su licencia de conducción

El punto que ha generado mayor controversia entre los aspirantes es el denominado "doble pago". Este fenómeno ocurre porque el proceso de obtención de la licencia se ha fragmentado administrativamente.

Ahora, el conductor que va a tramitar su documento por primera vez debe presupuestar dos desembolsos mayores e independientes:

El curso de formación: El pago correspondiente al Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) por las horas de teoría, taller y práctica obligatorias.

Los derechos de evaluación (CALE): Un nuevo costo que los conductores deben cancelar para tener derecho a presentar los exámenes teórico y práctico ante los nuevos centros evaluadores.

En el caso de la categoría B1 (vehículos particulares), se estima que el valor de la evaluación práctica ante un CALE puede oscilar entre los $502.000 y $582.000 pesos, adicionales a los costos del curso de conducción, los exámenes médicos en el CRC y los derechos de tránsito ante el RUNT.

Este ajuste ha llevado a que el trámite total supere significativamente los valores registrados en años anteriores, obligando a los ciudadanos a planificar con mayor antelación sus finanzas antes de acercarse a las oficinas de movilidad.

Para quienes ya poseen el documento, es vital recordar que la fecha límite para actualizar licencias antiguas con sistemas de seguridad modernos (chip y QR) es el 30 de noviembre de 2026, fecha tras la cual los documentos que no cumplan con el nuevo formato podrían perder validez legal.