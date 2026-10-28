Ventas de este electrodoméstico se incrementan en un 12% en el país

El sector de los pequeños electrodomésticos en Colombia atraviesa un momento de gran dinamismo, impulsado por los cambios en los hábitos de consumo y la búsqueda de soluciones prácticas para el día a día.

Cifras recientes revelan que la categoría de licuadoras Oster experimentó un crecimiento del 12% al cierre de septiembre, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este repunte demuestra la alta relevancia de la marca y la disposición de los usuarios por invertir en productos de mayor valor para sus cocinas.

Cifras del incremento de ventas de este producto

La solidez de este crecimiento se sustenta en la amplia presencia que tiene la compañía en los hogares del país. De acuerdo con estudios de la industria de GfK, las licuadoras están presentes en cerca del 90% de los hogares colombianos, consolidándose como un elemento indispensable en las rutinas culinarias.

Ante esta alta penetración, Oster ha evolucionado profundamente su portafolio para adaptarse a estilos de vida más diversos. Actualmente, la oferta incluye:

Modelos tradicionales, reversibles y personales.

Alternativas con distintos niveles de potencia, capacidades y materiales avanzados.

Tecnologías orientadas a facilitar el uso y garantizar texturas consistentes en las preparaciones.

¿Por qué se aumentó la compra de este producto?

Los directivos de la marca señalan que el consumidor actual disfruta más de la cocina y está dispuesto a invertir en productos que garanticen experiencias superiores. Por esta razón, la compañía ha volcado sus esfuerzos en el desarrollo de innovaciones tecnológicas y diseños renovados.

Como parte de esta estrategia, Oster presentó Vortex, su lanzamiento más importante del año, una nueva familia de licuadoras que combina un diseño renovado con el desempeño característico de la marca.

Esta línea cuenta con una durabilidad excepcional respaldada por una garantía de 10.000 licuados, pensada para responder a las exigencias de un uso frecuente y diversificado. Estas apuestas reafirman que la diferenciación, la calidad y la confianza siguen siendo los factores decisivos en la compra.