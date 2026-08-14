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¿Necesita cambiar sus electrodomésticos? Así puede recibir uno nuevo y gratis contando su historia

Una convocatoria nacional premiará las historias familiares vinculadas a electrodomésticos antiguos que aún permanecen en funcionamiento.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
11:25 a. m.
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Los colombianos que conserven una nevera, lavadora u otro electrodoméstico LG con varios años de funcionamiento podrán participar en una convocatoria nacional que entregará equipos nuevos y bonos digitales.

La iniciativa, denominada ‘Mi vida con LG’, estará abierta hasta el 16 de agosto de 2026 y busca recopilar historias relacionadas con aparatos que han acompañado a las familias durante diferentes etapas de su vida.

¿Cómo participar para recibir un electrodoméstico nuevo?

Las personas interesadas deberán publicar un video o una fotografía en un perfil público de Instagram. En el contenido tendrán que mostrar el electrodoméstico y contar la historia que existe detrás de él.

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La publicación deberá etiquetar la cuenta @lg_colombia, incluir la etiqueta #MividaconLGCO y cumplir con las condiciones establecidas por la convocatoria.

Podrán participar propietarios de lavadoras, secadoras, neveras, torres de lavado, microondas, hornos, estufas y lavavajillas de la marca. No es necesario que el equipo haya sido adquirido directamente por el participante, pues también se aceptarán aparatos recibidos como regalo o heredados de otros familiares.

¿Qué premios recibirán las historias seleccionadas?

La organización evaluará los relatos y la participación que los electrodomésticos hayan tenido en la vida cotidiana de sus propietarios. Se tendrán en cuenta historias familiares, divertidas, emotivas o relacionadas con equipos que continúen activos después de varios años.

El participante seleccionado en el primer lugar recibirá el reemplazo gratuito de su electrodoméstico por un modelo equivalente disponible en el portafolio actual de la compañía en Colombia. Para el segundo puesto también se entregará un equipo nuevo.

Adicionalmente, hasta 60 publicaciones podrán ser reconocidas con bonos digitales. Antes de participar, los usuarios deberán consultar los términos y condiciones para conocer las restricciones, fechas de selección y características de los premios.

La convocatoria también permitirá documentar cómo han cambiado los electrodomésticos utilizados en los hogares colombianos durante las últimas décadas. Según cifras entregadas por la empresa, desde el comienzo de su operación directa en el país, en 1999, se han instalado más de 800.000 equipos.

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“Queremos encontrar equipos que pueden haber llegado a un hogar hace 15, 20 o incluso más años y que todavía hacen parte de su vida cotidiana. Sabemos que detrás de cada uno existen historias que vale la pena contar. En esas historias vemos la demostración de que la tecnología no solo transforma la manera en que vivimos, sino que también puede acompañarnos durante algunos de los momentos más importantes de nuestra vida", afirmó Catherin Ospina, gerente de Mercadeo de LG Colombia.

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