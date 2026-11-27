Los trabajadores independientes en Colombia deben revisar con atención su nivel de ingresos, su actividad económica y las responsabilidades registradas en el Registro Único Tributario (RUT) para determinar si están obligados a expedir factura electrónica ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La entidad recordó que este deber cobija a profesionales independientes, comerciantes, emprendedores y productores agrícolas o ganaderos que cumplan los criterios fijados en la normativa vigente, encabezada por la Resolución 000165 de 2023.

Uno de los referentes más consultados para las personas naturales es el umbral de 3.500 Unidades de Valor Tributario (UVT). Para 2026, con la UVT establecida en $52.374, ese tope equivale a $183.309.000.

Sin embargo, la regulación aclara que superar o no ese monto no define por sí solo la obligación. También entran en el radar de la DIAN quienes sean responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) o del impuesto nacional al consumo (INC), los contribuyentes del Régimen Simple de Tributación (RST), todas las personas jurídicas contempladas en la norma y quienes desarrollen operaciones o actividades específicas que activen el deber de facturar de manera electrónica.

Esto es lo que deben verificar los trabajadores independientes

Antes de emitir documentos o asumir que están exentos, los trabajadores por cuenta propia deben comprobar que su RUT esté actualizado con la actividad económica correspondiente (código CIIU), datos de contacto vigentes y las responsabilidades tributarias correctas, entre ellas la de facturador electrónico cuando aplique.

Quienes deban cumplir con esta obligación necesitan contar con el instrumento de firma electrónica de la DIAN, solicitar la autorización de rangos de numeración y operar mediante el facturador gratuito dispuesto por la administración tributaria, un proveedor tecnológico autorizado o un desarrollo propio certificado.

Asimismo, el esquema vigente exige que las facturas electrónicas de venta se transmitan a la DIAN el mismo día de su expedición en condiciones normales, dejando atrás el antiguo plazo de diez días, mientras que ante una contingencia tecnológica comprobada la transmisión debe realizarse dentro de las 48 horas siguientes al restablecimiento del servicio.

También es clave distinguir entre la factura electrónica de venta —necesaria para que el cliente respalde costos, deducciones o impuestos descontables— y otros documentos del sistema, como el documento equivalente electrónico o el documento soporte en adquisiciones cuando se contrata a sujetos no obligados a facturar electrónicamente.

Consecuencias de no realizar este trámite clave

No expedir factura electrónica estando obligado o hacerlo sin cumplir los requisitos legales expone a los contribuyentes a sanciones previstas en el Estatuto Tributario, que pueden llegar al 1 % del valor de las operaciones no facturadas o facturadas irregularmente, con un tope de 950 UVT —equivalente a $49.755.300 en 2026—, además de multas asociadas a la falta de habilitación o el cierre del establecimiento en casos de reincidencia.

Con la actualización anual de la UVT, el valor en pesos de las sanciones tasadas en esa unidad también aumenta, por lo que contadores y asesores recomiendan revisar periódicamente los ingresos acumulados y las condiciones de cada contrato o venta para evitar requerimientos de la autoridad fiscal.