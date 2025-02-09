CDT que mejor pagan tasa de interés para este mes de septiembre: dejarán buen dinero

Cerca del final del año 2025, los colombianos buscan opciones para invertir su dinero y así generar rentabilidad. Allí, los Certificados de Depósito a Término aparecen como una de las mejores opciones para conseguir ello y tener un dinero extra.

Son miles de clientes los que ven esta opción como la más viable, puesto que es segura para hacer crecer los ahorros, ya que el dinero está protegido y la rentabilidad es fija, aunque también existen CDTs con tasas variables o escalonadas.

La cantidad de dinero a ganar se fijará de acuerdo a la tasa de interés que ofrezca la entidad en la que invierte y el tiempo estimado que desea dejarlo quieto, pues entre más se alargue, más será la ganancia.

Estos son los mejores CDTs para el mes de septiembre

Mes a mes, la Superintendencia Financiera da a conocer su reporte de entidades que mejor ofrecen tasas de interés para invertir su dinero.

Para septiembre de 2025, el mercado financiero colombiano muestra una competencia sana entre las entidades, lo que se traduce en opciones variadas para diferentes perfiles de riesgo y objetivos.

Si bien algunas cooperativas se perfilan como la mejor opción para los colombianos, aquí daremos a conocer cuáles son las entidades bancarias que ofrecen tasas de interés altas.

Con corte del 27 de agosto del presente año, la SuperFinanciera dio a conocer las entidades con las tasas del mercado más altas.

CDT a 90 días (tres meses)

Banco Pichincha: 9,69% tasa de interés E.A.

Banco de Occidente: 9,40% tasa de interés E.A.

Banco Falabella: 9,32% tasa de interés E.A.

CDT a 120 días (seis meses)

Banco Pichincha: 9,49% tasa de interés E.A.

Banco GNB Sudameris: 9,10% tasa de interés E.A.

Banco Popular: 9,09% tasa de interés E.A.

CDT a 360 días (1 año)