Cuotas extraordinarias en conjuntos residenciales: ¿Cuándo son legales y qué dice la ley?

Las cuotas extraordinarias en los conjuntos residenciales y edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal en Colombia generan recurrentes discusiones y confusiones legales.

Para que un cobro de esta naturaleza sea completamente legal y de obligatorio cumplimiento, la normatividad vigente —estipulada en la Ley 675 de 2001— exige el cumplimiento estricto de requisitos procedimentales, de quórum y de destinación.

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El error más común radica en la autoridad facultada. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 675 de 2001, únicamente la Asamblea General de Propietarios tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y las expensas extraordinarias.

Ni el administrador ni el consejo de administración pueden imponer o exigir el pago de cuotas extraordinarias por motu proprio, sin importar la urgencia de la obra. Si se exige un dinero sin el aval previo del máximo órgano social, el cobro carece de validez jurídica.

Requisitos claves para que estas cuotas sean legales

La legalidad de la cuota está atada a la forma en que fue convocada. El tema debe figurar de manera explícita en el orden del día de la citación enviada a los propietarios con la debida anticipación (mínimo 15 días calendario).

Si durante la asamblea surge un imprevisto no anunciado, la asamblea no puede debatir ni aprobar válidamente una cuota extraordinaria para ese fin, ya que se vulnera el derecho a la defensa de los ausentes, convirtiendo la decisión en un blanco fácil de impugnación judicial.

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El porcentaje de votos necesario varía de acuerdo con el monto total del proyecto dentro de la vigencia presupuestal:

Mayoría simple: Si la cuantía acumulada es inferior a cuatro (4) veces el valor de las expensas ordinarias mensuales, se requiere el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes presentes.

Mayoría calificada: Si el valor total supera o es igual a cuatro (4) veces la cuota ordinaria, la ley exige una aprobación no menor al 70% de los coeficientes que integran la copropiedad.

Adicionalmente, el reparto del dinero debe ajustarse estrictamente a los coeficientes de copropiedad registrados en el reglamento, quedando prohibido dividir el costo en partes iguales por unidad residencial a menos que existan módulos de contribución especiales autorizados.

Una vez aprobada bajo los parámetros legales, la cuota se convierte en una obligación de pago inmediata para todos los copropietarios, incluso para quienes votaron en contra. Su retraso genera intereses moratorios automáticos y habilita procesos de cobro jurídico. No obstante, si se comprueba una irregularidad en el quórum o la convocatoria, los residentes pueden demandar la nulidad del acta ante un juez civil.