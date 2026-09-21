DIAN hace llamado a colombianos por trámite clave que deben realizar esta semana: téngalo en cuenta

La temporada de declaración de renta en Colombia avanza con fuerza. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recordó que los plazos continúan su curso para las personas naturales correspondientes al año gravable anterior.

Esta semana, miles de contribuyentes deben ponerse al día con sus obligaciones fiscales, mientras el ente regulador endurece los controles y le pone un freno definitivo a quienes intenten evadir el proceso o acumulen retrasos injustificados.

Cédulas y NIT que deben declarar renta esta semana

De acuerdo con el cronograma oficial de la DIAN, los vencimientos se establecen tomando como referencia los dos últimos dígitos del NIT o cédula del contribuyente.

Para los días que componen esta recta clave de septiembre, las fechas límite operan de la siguiente manera:

Lunes: Cédulas terminadas en 55 y 56.

Martes: Cédulas terminadas en 57 y 58.

Miércoles: Cédulas terminadas en 59 y 60.

Jueves: Cédulas terminadas en 61 y 62.

Viernes: Cédulas terminadas en 63 y 64.

Los expertos recomiendan no dejar el trámite para el último minuto. Colapsos en la plataforma transaccional de la DIAN o errores en el reporte de información exógena por parte de terceros son imprevistos comunes que pueden retrasar el proceso y desencadenar multas por extemporaneidad.

Advertencias y sanciones de la DIAN

La administración tributaria ha enviado un mensaje contundente: habrá cero tolerancia con la evasión y el retraso injustificado. El freno a quienes no cumplan a tiempo se traduce en multas drásticas que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos.

La sanción mínima por no declarar a tiempo o por presentar la declaración por fuera de los plazos establecidos asciende a cifras significativas que se actualizan cada año según la Unidad de Valor Tributario (UVT). Además de la multa por extemporaneidad —la cual se calcula por cada fracción de mes de retraso.

Topes obligatorios: ¿Quiénes deben declarar en 2026?

No todas las personas naturales en el país están obligadas a cumplir con este impuesto. La DIAN establece umbrales financieros específicos basados en el año gravable. Debe declarar renta si al cierre del periodo fiscal cumplió con cualquiera de las siguientes condiciones:

Patrimonio bruto: Igual o superior a $224.096.000 (4.500 UVT).

Ingresos brutos: Iguales o superiores a $69.719.000 (1.400 UVT).

Consumos con tarjeta de crédito: Iguales o superiores a $69.719.000.

Compras y consumos totales: Iguales o superiores a $69.719.000.

Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras: Acumulados por un valor igual o superior a $69.719.000.

Si se encuentra dentro de los grupos convocados para esta semana, asegúrese de ingresar exclusivamente a los canales oficiales de la entidad, revisar su borrador de declaración sugerida y completar el proceso con antelación.