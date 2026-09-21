Abren más de 200 vacantes para trabajar en estos puestos: conozca las ofertas

Dos importantes empresas colombianas han anunciado la apertura de 250 vacantes laborales dirigidas a diversos perfiles profesionales y operativos, con un fuerte enfoque en el sector metropolitano de Bogotá y otras zonas del país.

Esta iniciativa representa una oportunidad significativa para quienes se encuentran en la búsqueda activa de empleo, abarcando desde cargos operativos hasta posiciones de gran responsabilidad en el comercio minorista.

Servicios y Asesorías lidera la oferta con 200 puestos operativos

La empresa Servicios y Asesorías encabeza esta convocatoria masiva al ofrecer aproximadamente 200 vacantes disponibles para múltiples posiciones operativas y de atención al cliente. De acuerdo con la compañía, las oportunidades están destinadas a cubrir todo el sector metropolitano con perfiles muy solicitados en el mercado actual.

Entre los cargos que la empresa requiere de manera prioritaria se encuentran soldadores, operarios de producción, consultoras de belleza, mercaimpulsadores y cajeros. Los representantes de la organización confirmaron que cuentan con una amplia gama de ofertas activas para cubrir la demanda en el sector.

Los candidatos interesados en postularse a cualquiera de estas 200 posiciones pueden enviar su hoja de vida directamente al correo electrónico oficial habilitado por la empresa: reclutamiento@serviciosyasesorias.com.co.

Méxito busca 50 administradores para el sector retail en Bogotá

Por otra parte, la cadena de retail Méxito, a través de la empresa de intermediación laboral Activos, ha dispuesto 50 vacantes específicas para la ciudad de Bogotá. Estas oportunidades están dirigidas al área administrativa y comercial, exigiendo perfiles especializados y con experiencia previa en el sector retail.

Los requisitos establecidos por la intermediaria laboral son precisos: se buscan co-administradores o administradores que cuenten con al menos dos años de experiencia en el sector retail, idealmente con trayectoria previa en tiendas de moda, accesorios o del sector de belleza. Adicionalmente, se exige que los aspirantes sean técnicos, tecnólogos o se encuentren cursando carreras de administración, ofreciendo flexibilidad para aquellos que cursan sus estudios de forma virtual.

Las personas que cumplan con estos requisitos y deseen aplicar a las vacantes de Méxito pueden enviar su currículum al correo jupenaranda@activos.com.co o establecer contacto directo a través del canal de WhatsApp en el número 311-218-9825.