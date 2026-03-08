Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 8 de marzo de 2026

La noche del 8 de marzo de 2026 volvió a reunir la atención de miles de apostadores en Colombia con una nueva edición del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más consultados al final del día.

Como ocurre en cada jornada, la expectativa se concentró en conocer la combinación de cuatro cifras y el signo zodiacal que definirían la suerte de esta fecha.

Para muchos jugadores, revisar el resultado del Astro Luna se ha convertido en una rutina dominical. Después de realizar sus apuestas durante el día, llega el momento de verificar si la elección coincidió con el número ganador.

Es así como la revelación de la combinación suele generar conversación entre quienes siguen este chance y analizan las cifras que aparecen en cada sorteo.

Una vez realizado el sorteo nocturno, la combinación oficial fue publicada por los canales autorizados para que los participantes pudieran consultar el resultado de la jornada. ¿Quiénes fueron los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 8 de marzo de 2026

Tras la jornada de elecciones, los apostadores, con mucha expectativa, siguieron los movimientos de las balotas del Super Astro Luna de este 8 de marzo.

Fue así como, en cuestión de segundos, se enteraron de que la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Super Astro Luna y a qué hora?

Independientemente del resultado, los apostadores ya están pensando en volver a desafiar su suerte en el Super Astro Luna.

Es así como se encuentran decidiendo la combinación con la que quieren jugar en el próximo sorteo que se llevará a cabo el lunes 9 de marzo de 2026, a las 10:50 de la noche.

Recuerde que ese es el horario en el que inicia el movimiento de las balotas entre semana, mientras que los sábados cambia a las 10:42 de la noche y los domingos y festivos a las 8:30 p.m.