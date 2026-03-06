Reconocido restaurante ofrece 2x1 en hamburguesas presentando certificado de votación

En el marco de una de las jornadas democráticas más importantes del país, este domingo 8 de marzo los ciudadanos acudirán a las urnas para participar en las elecciones al Congreso de la República en Colombia. En medio de la expectativa que genera este proceso electoral, diferentes empresas privadas han comenzado a impulsar iniciativas que buscan incentivar la participación de los votantes, promoviendo que más personas se acerquen a ejercer su derecho al sufragio.

La participación ciudadana suele ser uno de los grandes retos en cada proceso electoral, por lo que en esta oportunidad varios sectores han decidido aportar con estrategias que premian a quienes cumplan con su deber democrático. Desde beneficios en transporte hasta promociones comerciales, las campañas buscan eliminar excusas y motivar a los colombianos a salir de sus hogares para votar.

Una promoción que mezcla democracia y gastronomía

Uno de los casos que más ha llamado la atención en redes sociales es el de la hamburguesería Pidan Domicilio, un emprendimiento gastronómico que ha ganado notoriedad por estar asociado al reconocido relator deportivo Eduardo Luis López.

A través de las cuentas oficiales del restaurante, el propio narrador anunció una promoción especial para este domingo electoral. La iniciativa consiste en ofrecer 2x1 en hamburguesas —excepto la denominada CR7— y en perros calientes para todos los clientes que presenten el certificado electoral que se entrega luego de votar.

De acuerdo con lo comunicado por el establecimiento, el objetivo de la promoción es incentivar que más personas participen en la jornada democrática. De esta manera, quienes acudan a las urnas podrán disfrutar posteriormente de este beneficio gastronómico mostrando el documento que acredita su participación en la votación del mismo día.

La iniciativa ha tenido una buena recepción entre los seguidores del restaurante y del relator, quienes en redes sociales destacaron la idea como una forma creativa de incentivar la participación ciudadana.

Incentivos para facilitar la participación

La propuesta de esta hamburguesería no es la única que se ha conocido en las últimas horas. Algunas empresas de transporte también anunciaron beneficios para los votantes, ofreciendo bonos o descuentos en desplazamientos durante la jornada electoral.

Estas iniciativas buscan facilitar la movilidad de los ciudadanos, especialmente en ciudades grandes donde las distancias o los costos del transporte pueden convertirse en un obstáculo para acudir a los puestos de votación.

De esta manera, el sector privado se suma a los esfuerzos institucionales para promover una mayor participación en las elecciones legislativas, consideradas fundamentales para definir la conformación del Congreso que tendrá la responsabilidad de legislar y debatir las principales reformas del país en los próximos años.

Con incentivos que van desde descuentos en transporte hasta promociones gastronómicas, diversas empresas esperan que más colombianos se animen a ejercer su derecho al voto este domingo, reforzando así la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la democracia.