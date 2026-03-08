Este es el tiempo puede estar una casa a nombre de una persona que falleció: tome nota

En Colombia, es común que tras el fallecimiento de un familiar, los herederos posterguen los trámites legales sobre los bienes inmuebles, ya sea por el duelo, falta de recursos o desconocimiento. Sin embargo, surge una pregunta técnica y legal fundamental: ¿Cuánto tiempo puede permanecer una propiedad a nombre de alguien que ya murió?

RELACIONADO Corte Suprema reconoce por primera vez a un hijo de crianza y fija reglas para heredar en Colombia

Desde una perspectiva legal, no existe un plazo de caducidad que obligue a cambiar el nombre de la escritura de manera inmediata. No obstante, mientras el proceso de sucesión no se realice, la propiedad entra en un estado jurídico conocido como sucesión ilíquida.

¿Qué es una sucesión ilíquida?

La sucesión ilíquida no es una persona jurídica, pero actúa como tal para efectos tributarios. Se refiere al conjunto de bienes y obligaciones que deja el causante (el fallecido) desde el momento de su muerte hasta que se firma la escritura de partición y adjudicación.

Aunque la ley no establece un "vencimiento" para que el bien cambie de titular, mantener una propiedad en este estado indefinidamente acarrea riesgos legales y financieros que pueden escalar con el paso de los años.

Por ejemplo, mientras el folio de matrícula inmobiliaria no registre a los nuevos dueños, el bien está "bloqueado" para el mercado formal. No se puede vender, donar ni utilizar como garantía para un crédito bancario.

Si un tercero —incluso un familiar— habita la vivienda, paga los impuestos y actúa como "dueño y señor" por un periodo prolongado (generalmente 10 años), podría iniciar un proceso de pertenencia. Esto resultaría en la pérdida del inmueble para los herederos legítimos.

La sucesión ilíquida sigue siendo sujeto de obligaciones tributarias. Si el patrimonio del fallecido superaba los topes legales, se deben seguir presentando declaraciones de renta bajo el NIT del causante hasta que se liquide la sucesión.

¿Cómo formalizar el traspaso?

Para que la casa deje de estar a nombre del fallecido, se debe realizar el proceso de sucesión, el cual puede tomar dos caminos según el nivel de acuerdo entre los herederos: