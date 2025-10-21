Certificado de tradición y libertad 2025: costos y cómo sacarlo en Colombia

El Certificado de Tradición y Libertad (CTL) es, de hecho, el documento más importante para cualquier persona que compre, venda, hipoteque o simplemente quiera conocer el estado legal de un inmueble en Colombia.

Este es un documento de carácter público expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) de Colombia, la entidad que tiene a su cargo el registro de la propiedad inmobiliaria en el país.

Como es habitual al inicio de cada año, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) realiza un ajuste en las tarifas del Certificado de Tradición y Libertad, en cumplimiento del artículo 74 de la Ley 1579 de 2012, que faculta a la entidad para actualizar anualmente los costos con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y estudios de costos operativos.

Precio del Certificado de tradición y libertad en 2025

Para 2025, el precio del CTL ha experimentado un ajuste. Por ejemplo, según información de la Alcaldía de Bogotá y otros reportes, el costo para obtener el certificado de manera virtual se ha fijado en $21,900 pesos colombianos, si bien es importante destacar que las tarifas pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de documento y servicio. La SNR ha buscado, a través de estos ajustes, no solo mantener la capacidad operativa, sino también incentivar el uso de canales electrónicos.

De hecho, se establecen valores diferenciales más bajos para la expedición de certificados por medios virtuales, promoviendo así la digitalización y la eficiencia en el servicio. Otras certificaciones, como las de no propiedad de bienes inmuebles (esenciales para trámites de subsidios o libreta militar), también cuentan con tarifas específicas que rondan los $14,600 pesos si son expedidas electrónicamente.

El proceso para obtener el CTL en 2025 está fuertemente centralizado y digitalizado a través del portal oficial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Este enfoque en lo digital tiene un propósito claro: combatir el fraude y garantizar la autenticidad del documento.

Paso a paso para sacar el certificado de libertad y tradición

Ingreso y Consulta: El usuario debe acceder al portal de certificados de la SNR, ingresar la matrícula inmobiliaria del predio o realizar la consulta de índice de propietarios para obtenerla. Pago en Línea: Se procede al pago, preferiblemente a través de la pasarela PSE (Pago Seguro en Línea) o tarjeta de crédito. La plataforma garantiza una transacción segura. Descarga y Validación: Una vez confirmado el pago, el sistema genera el certificado de forma inmediata y lo envía al correo electrónico del solicitante, donde puede ser descargado en formato PDF.

Esta inmediatez y el envío directo desde la SNR eliminan intermediarios y reducen el riesgo de copias fraudulentas. Además, cada certificado expedido electrónicamente cuenta con un PIN único, un número de validación que permite a cualquier interesado verificar la autenticidad y vigencia del documento en el portal de la Superintendencia durante un periodo de 30 días posteriores a la compra.