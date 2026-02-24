CANAL RCN
Economía

Reconocida empresa con 30 años en el mercado se declaró en bancarrota: estas fueron las razones

La empresa informó que tiene pasivos de más de un millón de dólares.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
08:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Old Line Brewers, LLC, la empresa matriz del icónico establecimiento The Brewer’s Art, ha solicitado formalmente la protección por bancarrota bajo el Capítulo 7, lo que implica la liquidación total de sus activos y el cierre permanente de sus operaciones.

La noticia llega apenas semanas después de que el bar y restaurante, ubicado en una histórica mansión de la calle North Charles, cerrara sus puertas de manera abrupta el pasado 2 de febrero de 2026.

Famosa cervecería anunció 6.000 despidos por baja en sus ventas
RELACIONADO

Famosa cervecería anunció 6.000 despidos por baja en sus ventas

El cierre dejó atónitos a clientes y empleados, quienes, según informes, recibieron la notificación del cese de actividades mediante un mensaje de texto enviado por el propietario, Volker Stewart, alegando que la empresa se había quedado sin fondos para operar o pagar nóminas.

Las millonarias deudas que registra esta empresa

A pesar de su estatus como una institución cultural en Baltimore desde su apertura en 1996, los documentos presentados ante el Tribunal de Bancarrotas de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland revelan una situación financiera crítica. La empresa citó pasivos que oscilan entre 1 y 10 millones de dólares, frente a activos estimados en menos de 500,000 dólares.

  • Deudas impositivas: En diciembre de 2025, el Contralor de Maryland impuso un gravamen fiscal de más de $85,000 contra el negocio.
  • Conflictos de alquiler: El propietario del inmueble presentó una demanda por más de $64,000 en concepto de rentas y servicios públicos no pagados poco antes del cierre.
  • Presión del mercado: La industria de la cerveza artesanal ha enfrentado un declive del 4% al 5% en volumen de ventas durante 2024 y 2025, sumado al aumento de costos de materias primas como la cebada y el lúpulo.

¿Por qué era tan reconocida esta cervecería?

The Brewer’s Art no era solo un bar; fue pionero en la escena de las cervezas de estilo belga en la región. Su famosa cerveza Resurrection se convirtió en un símbolo de la ciudad, y el ambiente de su sótano iluminado por velas fue escenario de innumerables momentos históricos para los residentes locales.

Sin embargo, el final ha sido amargo. Los empleados han iniciado campañas de recaudación de fondos para cubrir sus gastos básicos, ya que muchos se quedaron sin su último cheque de pago. Con la presentación del Capítulo 7, un síndico supervisará la venta de los equipos de elaboración y el mobiliario para intentar compensar a los acreedores, aunque los documentos sugieren que es poco probable que queden fondos para los acreedores no garantizados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pasaporte

Así quedaron los nuevos precios del pasaporte tras cambios en 2026

Bancolombia

Bancolombia restablece servicios tras más de 24 horas de una fuerte caída: estos son los que funcionan

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Otras Noticias

Selección Colombia

De primer nivel: así es el nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla

La Federación Colombiana de Fútbol inaugurará este martes el hotel de la selección Colombia. Vea las imágenes.

Corte Constitucional

Corte Constitucional le dio cinco días al Gobierno para aportar pruebas que sustenten la emergencia económica

También los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó y Sucre tendrán que presentar un informe con las afectaciones registradas por la ola invernal.

Donald Trump

Gobierno Trump prepara expropiaciones en la frontera con México para levantar su muro

La casa de los famosos

Nicolás Arrieta rompió el silencio y reveló quién podría ganar La Casa de los Famosos Colombia 2026

Enfermedades

23 millones de personas fueron diagnosticadas con esquizofrenia al 2025: ¿cuál es el impacto?