Cesantías del año 2025: LINK para consultar su saldo actualizado

Las cesantías se consolidan año tras año como el "salvavidas" financiero más importante para los trabajadores formales. Esta prestación social, que equivale a un mes de salario por cada año de servicio (o proporcional al tiempo laborado), no es solo una obligación legal de los empleadores, sino un patrimonio estratégico destinado a proteger al ciudadano en momentos de vulnerabilidad o para impulsar sus sueños de vivienda y educación.

El ciclo de las cesantías es riguroso. Según la normativa vigente, el empleador debe liquidar esta prestación al 31 de diciembre de cada año y tiene como plazo máximo el 14 de febrero del año siguiente para consignar dicho monto en el fondo elegido por el trabajador.

Incumplir este plazo acarrea severas multas para las empresas, consistentes en un día de salario por cada día de mora, lo que garantiza que el ahorro de los colombianos se mantenga al día y genere las rentabilidades esperadas en el mercado financiero.

Cesantías 2025: LINK oficial para consultar su saldo

Muchos trabajadores desconocen que su dinero está trabajando por ellos. Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) reinvierten estos recursos, generando una rentabilidad que se suma al capital inicial. Para este 2025, los canales digitales se han fortalecido, permitiendo que cualquier ciudadano con acceso a internet o un teléfono móvil pueda verificar su saldo en cuestión de segundos.

Si usted es empleado dependiente o independiente y desea conocer su ahorro acumulado, estos son los canales oficiales y pasos a seguir según su fondo:

Si no recuerda dónde está afiliado, puede consultarlo a través del portal oficial del SISPRO - RUAF, ingresando su número de cédula. Los principales fondos en Colombia son Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia y el público, Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

Porvenir: Ingrese a la "Zona Transaccional" con su usuario.

WhatsApp: Escriba al asistente virtual "Andrea" para solicitar su saldo.

SMS: Envíe un mensaje de texto gratuito al número 85764 con la palabra "Saldo CES" seguida de su año de nacimiento.

Protección: Disponible para iOS y Android; permite consulta biométrica. Utilice la opción de "Chatbot" o solicite el certificado de saldo directamente a su correo electrónico registrado.

Fondo Nacional del Ahorro (FNA): Es el canal principal. Debe registrarse con su documento y contraseña para descargar el extracto detallado.

Colfondos: A través de "Franco", su asistente en línea, puede consultar el saldo actualizado tras validar su identidad.

Si prefiere asesoría personal o no tiene acceso a medios digitales, puede acercarse a cualquier oficina física con su documento de identidad original o comunicarse a las líneas de atención nacional de cada entidad, las cuales están disponibles de lunes a viernes en horario de oficina.