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Dólar en Colombia cayó por debajo de los $3.200 y abrió este 24 de julio en su nivel más bajo desde 2019

El dólar en Colombia abrió este 24 de julio por debajo de los $3.200 y alcanzó su nivel más bajo desde 2019. Consulte cómo se mueve la divisa.

Dólar en Colombia cayó por debajo de los $3.200: abrió este 24 de julio en su nivel más bajo desde 2019
Foto: Freepik.

Noticias RCN

julio 24 de 2026
09:12 a. m.
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El dólar en Colombia volvió a dar señales de fortaleza del peso colombiano al iniciar la jornada de este viernes 24 de julio de 2026.

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La divisa estadounidense abrió por debajo de la barrera de los $3.200, un nivel que no se veía desde hace más de siete años y que mantiene la tendencia bajista registrada durante las últimas semanas. Este comportamiento sigue llamando la atención de inversionistas, importadores y ciudadanos que realizan operaciones en moneda extranjera.

Dólar abrió por debajo de los $3.200 este 24 de julio

La moneda estadounidense inició las negociaciones en $3.195, es decir, $24,31 menos que la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para este viernes en $3.219,31.

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Durante los primeros movimientos de la jornada, el dólar alcanzó un precio mínimo de $3.186 y un máximo de $3.195. En ese lapso se realizaron 12 transacciones por un monto cercano a US$4 millones, lo que confirma un inicio de mercado con baja volatilidad.

El comportamiento llega después de que la divisa cerrara la jornada anterior con una caída de $31,33, equivalente a un descenso del 0,97 %, ubicándose en su nivel más bajo desde julio de 2019.

Así se ha movido el dólar frente al año pasado

Aunque la TRM para este 24 de julio presentó un ligero incremento de $12,45 frente al día anterior, el comportamiento de largo plazo continúa mostrando una marcada reducción.

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En comparación con la misma fecha de hace un año, el dólar ha caído 20,57 %, lo que representa una disminución de $833,55. Frente al inicio de 2026, la moneda estadounidense también registra una baja de 14,31 %, equivalente a $537,77.

Si la comparación se hace con hace un mes, la reducción es de 6,03 %, mientras que frente al mismo día de la semana pasada el descenso es de 0,07 %.

Con la apertura por debajo de los $3.200, el mercado cambiario colombiano vuelve a marcar un hito, consolidando niveles que no se observaban desde hace más de siete años y manteniendo la expectativa sobre el comportamiento que tendrá el dólar durante el segundo semestre de 2026.

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