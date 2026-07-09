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Tres parques por 99 dólares al día: promoción de Universal Orlando exclusiva para latinos

La promoción permite visitar tres parques de Orlando por 99 dólares al día incluyendo el nuevo Universal Epic Universe.

Universal Orlando ofrece oferta de 3 parques por 99 dólares el día para latinos.
Foto: Universal Orlando

Noticias RCN

septiembre 07 de 2026
08:20 p. m.
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Universal Orlando Resort ha sorprendido a toda la comunidad latina interesada en visitar sus famosos parques con el lanzamiento de una importante promoción de entradas exclusivamente para compradores de Latinoamérica. Una de las grandes noticias es que la oferta incluye la visita al nuevo parque Universal Epic Universe.

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La promoción le permitirá a los visitantes acceder a los tres parques principales desde 99 dólares por día, logrando que más turistas puedan conocer los últimos avances que se han implementado en uno de los lugares más visitados en todo el mundo. Además, los que adquieran los tiquetes podrán usarlos durante 7 días, por lo que no será obligatorio asistir los tres días seguidos.

Parques y atracciones incluidas en la promoción

El gran atractivo que incluye el nuevo parque y la promoción de tiquetes permitirá a los asistentes disfrutar de los diferentes mundos inmersivos que ofrece Epic Universe: Super Nintendo World, Wizarding World of Harry Potter, How to Train Your Dragon, Dark Universe y Celestial Park.

Además, la famosa montaña rusa 'Jurassic World VelociCoaster', que hace parte de Islands of Adventure, es otra de las atracciones que podrán disfrutar los que aprovechen de esta gran oferta; Universal Studios Florida, donde se encuentran simuladores de 'Los Simpsons' y 'Harry Potter' es el otro parque al que podrán acceder los turistas.

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Restricciones y cómo conseguir las entradas

En la web oficial de Universal Orlando se especifican los diferentes combos que se pueden adquirir, entre ellos, la promoción de tres días. Se deben tener en cuenta las fechas restringidas y las condiciones al momento de comprar. Entre los más importantes, está que el tiquete deberá ser usado por la misma persona los tres días, no se permite el ingreso al mismo parque más de una vez y será válido por siete días consecutivos desde la fecha seleccionada.

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