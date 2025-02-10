Confirman por dónde pueden circular los ciclomotores en Bogotá: esto dice Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá aclaró nuevamente las reglas sobre la circulación de los ciclomotores en la ciudad, luego de la llegada de la Ley 2486 de 2025.

RELACIONADO Los nuevos agentes de tránsito que llegarían a Bogotá para las ciclorrutas

El anuncio busca fortalecer la seguridad vial y proteger la vida de ciclistas y peatones, considerados los actores más vulnerables en las vías capitalinas.

De acuerdo con la entidad, las ciclorrutas son de uso exclusivo para bicicletas convencionales, bicicletas de pedaleo asistido y patinetas.

Esto significa que los ciclomotores, tricimotos y motocicletas no pueden circular por esta infraestructura, pues las velocidades que alcanzan representan un alto riesgo para quienes usan este espacio de manera adecuada.

¿Por dónde deben andar los ciclomotores en Bogotá?

Según lo establecido por la normativa, los ciclomotores y demás vehículos motorizados deben circular únicamente por la calzada, como cualquier otro vehículo. En ningún caso se permite su ingreso a ciclorrutas o andenes.

La Secretaría de Movilidad también recordó los documentos y elementos que debe portar todo conductor de ciclomotor en la ciudad:

Licencia de conducción categoría A1.

SOAT vigente.

Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Casco de protección.

Licencia de tránsito del vehículo.

Señalización y cultura vial en la capital

Para reforzar el cumplimiento de esta medida, la entidad instaló señalización vertical en más de 100 puntos de la red de ciclorrutas de Bogotá, indicando de manera explícita la prohibición de paso para ciclomotores, motocicletas y tricimotos.

“El uso adecuado de las ciclorrutas es fundamental para prevenir siniestros viales y proteger la integridad de ciclistas y peatones”, enfatizó la Secretaría de Movilidad.

Con este llamado, la ciudad busca promover una cultura de corresponsabilidad en la vía y avanzar hacia un modelo de movilidad más seguro, eficiente y sostenible para todos los ciudadanos.