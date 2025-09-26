CANAL RCN
Los nuevos agentes de tránsito que llegarían a Bogotá para las ciclorrutas

Bogotá podría tener agentes exclusivos en las ciclorrutas para vigilar y sancionar a infractores. El proyecto busca mejorar la seguridad de ciclistas y peatones en la ciudad.

Agentes de tránsito en Bogotá
FOTO: Secretaría de Movilidad

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
09:59 a. m.
Bogotá avanza en un nuevo debate sobre movilidad sostenible y seguridad vial. El vicepresidente del Concejo, Juan David Quintero, radicó un Proyecto de Acuerdo que propone la creación de un cuerpo especial de agentes de tránsito dedicados exclusivamente a vigilar la red de ciclorrutas de la ciudad.

La meta de este proyecto es proteger a ciclistas y peatones de las invasiones que hoy afectan estos espacios diseñados para el transporte sostenible.

Actualmente, las ciclorrutas capitalinas enfrentan una ocupación indebida por parte de motos, bicitaxis, vendedores ambulantes e incluso ciclistas imprudentes, situación que pone en riesgo la integridad de los usuarios más vulnerables.

¿Qué plantea el proyecto del Concejo?

El artículo 4 del proyecto establece que la Administración Distrital deberá crear, de manera progresiva, un equipo de agentes desplegados estratégicamente en las ciclorrutas.

Estos funcionarios estarán autorizados para gestionar, vigilar y, en caso necesario, imponer comparendos a quienes incumplan las normas.

“El fortalecimiento institucional para el control de las ciclorrutas no es una opción, es una necesidad urgente. Queremos una ciudad que proteja a quienes apuestan por la movilidad sostenible”, señaló Quintero al presentar la propuesta.

La iniciativa se sustenta en normas nacionales como la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), la Ley 1811 de 2016 sobre incentivos al uso de la bicicleta y la Ley Julián Esteban (2251 de 2022), que prioriza la seguridad de los ciclistas.

Una red en crecimiento y un reto de seguridad

Bogotá pasó de tener apenas 10 kilómetros de ciclorrutas en 2000 a 661 km en 2025, con una proyección de 754 km para 2035. Según la Encuesta de Movilidad 2023, la bicicleta ya representa el 7,3 % de los viajes diarios, es decir, más de 886 mil trayectos.

Sin embargo, los riesgos son evidentes, pues entre 2020 y junio de 2025 se reportaron 11.108 siniestros con bicicletas, con 10.395 lesionados y 411 fallecidos.

Con este proyecto, Bogotá busca consolidarse como la capital mundial de la bicicleta, garantizando que sus ciclorrutas sean espacios seguros para niños, jóvenes, mujeres y toda la ciudadanía que apuesta por pedalear hacia el futuro.

