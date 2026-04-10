El dólar cerró a la baja: este fue el precio de hoy viernes 10 de abril en Colombia
El dólar cayó al cierre en Colombia este 10 de abril de 2026. Conozca el precio final, la TRM y cómo se comportó la divisa durante la jornada.
Noticias RCN
03:51 p. m.
El dólar en Colombia tuvo una jornada con movimientos mixtos este viernes 10 de abril. Aunque durante el día mostró ligeras variaciones, finalmente cerró en $3.631,49, lo que representó una caída de $11,44 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.642,93.
Durante la sesión, la divisa estadounidense alcanzó un mínimo de $3.624 y un máximo de $3.650, reflejando un comportamiento relativamente estable dentro de un rango moderado.
Así se movió el dólar hoy en Colombia
Pese a cerrar por debajo de la TRM, el dólar mostró un leve incremento frente al día anterior. La cotización subió 2,3 pesos, equivalente a un aumento del 0,06%, lo que confirma una tendencia de estabilidad en el corto plazo.
Sin embargo, al analizar el comportamiento en periodos más amplios, se evidencia una tendencia a la baja. Frente a la semana pasada, la moneda cayó un 0,89% (32,88 pesos), mientras que en comparación con el mes anterior, la disminución fue del 2,72% (101,91 pesos).
Comparación anual del dólar y perspectivas
El panorama es aún más claro al revisar el comportamiento anual. Frente al inicio de 2026, el dólar ha bajado un 3,04% (114,15 pesos), y si se compara con el mismo día del año anterior, la caída es significativa: 17,52% (773,76 pesos).
Estos datos reflejan un dólar que, aunque presenta ligeros repuntes diarios, mantiene una tendencia descendente en el mediano y largo plazo. Para expertos del mercado, este comportamiento responde a factores externos e internos que han fortalecido el peso colombiano en los últimos meses.