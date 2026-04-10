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¡Se movió el precio del dólar en Colombia hoy 10 de abril de 2026! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 10 de abril de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
08:21 a. m.
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El precio del dólar, en la mañana de este 10 de abril de 2026, abrió exactamente en 3.650,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado, a diferencia de la jornada anterior, tuvo un incremento de 2.3. pesos y quedó en 3.642,93 pesos.

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En medio de ese panorama, las casas de cambio han estipulado los siguientes precios para la compra y venta de dólares:

  • Bogotá: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.680 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.560 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 10 de abril de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, en comparación con el viernes de la semana pasada (3 de abril de 2026), tuvo una disminución de 32.88 pesos.

Además, haciendo el balance con la TRM de hace un mes (10 de marzo de 2026), el decrecimiento fue de 101.91 pesos y el 2.72%.

También, revisando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (10 de abril de 2025), hubo un descenso de 773.76 pesos, lo que equivale a un 17.52%.

Y, teniendo en cuenta la TRM del inicio del 2026, el declive fue de exactamente 114.15 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se movió la Tasa Representativa del Mercado durante esta semana

Desde el 6 hasta el 10 de abril de 2026, la Tasa Representativa del Mercado no llegó a la barrera de los 3.700 pesos.

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Las variaciones exactas fueron las siguientes:

  • Lunes 6 de abril de 2026: 3.675,81 pesos.
  • Martes 7 de abril de 2026: 3.664,41 pesos.
  • Miércoles 8 de abril de 2026: 3.678,19 pesos.
  • Jueves 9 de abril de 2026: 3.640,63 pesos.
  • Viernes 10 de abril de 2026: 3.642,93 pesos.

 

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