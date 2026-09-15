Corte Constitucional aclara: ¿Cuándo es ilegal despedir a un trabajador que será padre?

La Corte Constitucional reiteró y precisó los lineamientos jurídicos en torno al fuero de paternidad y la estabilidad laboral reforzada en Colombia.

El alto tribunal recordó que ningún empleador puede terminar el contrato de trabajo de un empleado cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de gestación o periodo de lactancia, siempre y cuando ella carezca de un empleo formal. Esta figura busca proteger el mínimo vital de la familia y garantizar el bienestar del recién nacido.

Requisitos clave para la protección laboral

Para que un trabajador cobijado bajo esta prerrogativa no pueda ser despedido arbitrariamente, deben cumplirse condiciones esenciales estipuladas por la jurisprudencia:

Dependencia económica: La pareja del trabajador debe encontrarse en condición de desempleo formal, lo que la convierte en dependiente económica del núcleo familiar.

La pareja del trabajador debe encontrarse en condición de desempleo formal, lo que la convierte en dependiente económica del núcleo familiar. Conocimiento previo: Es fundamental que la empresa haya sido notificada formalmente sobre el estado de embarazo o el nacimiento antes de que se produzca la terminación del vínculo laboral.

Es fundamental que la empresa haya sido notificada formalmente sobre el estado de embarazo o el nacimiento antes de que se produzca la terminación del vínculo laboral. Tipos de contratos cobijados: La protección aplica de manera transversal, cobijando no solo contratos a término indefinido, sino también esquemas a término fijo o por obra o labor.

Consecuencias legales del despido injustificado

El fallo enfatiza que si una compañía decide desvincular a un empleado amparado por el fuero de paternidad sin contar con la autorización previa del Ministerio del Trabajo (específicamente del inspector laboral), la decisión se considera ineficaz y de naturaleza discriminatoria.

Ante este escenario, las empresas se exponen a sanciones económicas drásticas que incluyen:

El reintegro inmediato del trabajador al cargo que ocupaba o a uno de mayor jerarquía, si así lo decide el empleado.

El pago retroactivo de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de la desvinculación (meses caídos).

El pago de la indemnización legal equivalente a 60 días de trabajo por desconocer la estabilidad reforzada, sumada a las indemnizaciones ordinarias correspondientes si el despido ocurrió sin justa causa.

Con esta postura, la Corte Constitucional envía un mensaje claro al sector empresarial sobre la obligatoriedad de armonizar la gestión del talento humano con las garantías constitucionales de protección a la familia y la corresponsabilidad en el cuidado.