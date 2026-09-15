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Nueva plataforma de banca digital llega a Colombia: ya hay más de 200.000 inscritos en la lista de espera

Uno de los bancos digitales líderes de Europa llega a Colombia y promete ser la mejor opción para la gestión moderna del dinero.

Nuevo banco llega a Colombia.
Foto: Revolut

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
02:07 p. m.
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Revolut, uno de los bancos digitales con más crecimiento en Europa y con más de 80 millones de usuarios en el mundo, llega a Colombia para competir mano a mano con las billeteras digitales que actualmente son opción para miles de colombianos que buscan una alternativa a los bancos tradicionales.

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Con el concepto de poner todas las finanzas en un mismo lugar, Revolut busca que la gestión del dinero por parte de los usuarios sea más fácil y pueda facilitar el día a día de cada persona que haga parte de su comunidad; ahorrar inteligentemente, hacer seguimiento de consumos y división de gastos son algunas de las ventajas que ofrece la banca digital.

Revolut ya tiene la licencia de funcionamiento emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia

En el comunicado oficial que da la bienvenida del banco al país, informan que culminaron con el último paso de los requisitos que deben cumplir para su lanzamiento: recibir la licencia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia; con esta, amplía su red a seis países en el mundo, sumándose a Reino Unido, Francia, Australia, Lituania y México.

En su página oficial, la entidad invita a los colombianos a registrarse en la lista de espera para hacer parte del banco e informa que pronto informarán a los interesados cuándo estará disponible en el país; según Revolut, ya son más de 200.000 los colombianos que están en la lista de espera.

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Más opciones bancarias para los colombianos

En Colombia, para 2026, existen tres bancos 100% digitales con licencia para operar en el país, además de otras plataformas que funcionan para trámites digitales y depósitos de bajo monto.

Revolut llegará a competir directamente con estas entidades y a posicionarse como una de las opciones bancarias que los colombianos podrán elegir.

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