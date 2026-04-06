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El dólar dio un giro en Colombia al cierre de hoy lunes 6 de abril de 2026

Dólar hoy en Colombia: así cerró este 6 de abril tras una jornada con leve caída. Conozca el precio final, la TRM y cómo se movió la divisa.

El dólar dio un giro en Colombia al cierre de hoy lunes 6 de abril de 2026
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 06 de 2026
02:37 p. m.
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El dólar tuvo una jornada a la baja en Colombia este lunes 6 de abril, marcando un leve respiro para el mercado cambiario. La divisa estadounidense cerró en $3.664,01, lo que representó una caída de $11,8 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3.675,81.

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Durante la sesión, el dólar registró un comportamiento variable, alcanzando un precio mínimo de $3.640 y un máximo de $3.689,20. En total, se realizaron 1.279 operaciones por un monto superior a los US$1.056 millones, lo que refleja una jornada activa en el mercado.

Así se movió el dólar en Colombia hoy

Aunque el cierre fue a la baja, la TRM del día se mantuvo estable frente a la jornada anterior, sin cambios significativos. Esto indica que, si bien hubo movimientos durante el día, el promedio oficial no presentó variaciones bruscas.

En términos semanales, el dólar muestra un leve incremento del 0,19%, equivalente a $6,92 pesos más frente al mismo día de la semana pasada. Sin embargo, al ampliar la mirada, la tendencia sigue siendo descendente.

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Por ejemplo, frente al mes anterior, la moneda estadounidense registra una caída del 2,45%, es decir, $92,13 pesos menos. Asimismo, desde el inicio del año ha bajado un 2,16%, lo que equivale a $81,27 pesos.

Caída anual y comportamiento del mercado

Uno de los datos más llamativos es la comparación anual. El dólar ha disminuido un 14% frente al mismo día del año anterior, lo que representa una reducción de $598,22 pesos. Este comportamiento refleja un fortalecimiento del peso colombiano en el último año.

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Aunque el mercado sigue expuesto a factores externos como la economía global y las decisiones de tasas de interés, la jornada de este 6 de abril deja un panorama de estabilidad con tendencia a la baja.

Por ahora, el dólar continúa moviéndose en un rango moderado, mientras los analistas siguen atentos a los próximos factores que puedan influir en su comportamiento en Colombia.

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