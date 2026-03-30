Cambio imprevisto en el precio del dólar en el cierre de hoy 30 de marzo de 2026: así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este 30 de marzo de 2026 en 3.659,500 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.668,89 pesos.

Sin embargo, a lo largo de la jornada, la divisa estadounidense estuvo en constante movimiento y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde, cerró con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 30 de marzo de 2026

El Banco de la República de Colombia informó que el dólar cerró este 30 de marzo de 2026 en 3.671,750 pesos.

Eso significa que, haciendo el balance con el precio de apertura, el incremento exacto fue de 12,25 pesos.

Además, a lo largo del día la Tasa Promedio del Mercado ha alcanzado los 3.670,082 pesos.

En medio de ese panorama, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas para comprar y vender dólares:

Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.720 pesos para que los vendan.

Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: así se ha movido la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días

En las jornadas más recientes, la Tasa Representativa del Mercado del dólar ha estado por debajo de los 3.700 pesos.

Los cambios exactos han sido los siguientes: