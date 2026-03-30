CANAL RCN
Economía

Cambio imprevisto en el precio del dólar en el cierre de hoy 30 de marzo de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 30 de marzo de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
02:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia abrió este 30 de marzo de 2026 en 3.659,500 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.668,89 pesos.

Sin embargo, a lo largo de la jornada, la divisa estadounidense estuvo en constante movimiento y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde, cerró con tendencia al alza.

Dólar en Colombia tocó mínimos de hace un mes: así abrió hoy 30 de marzo
RELACIONADO

Dólar en Colombia tocó mínimos de hace un mes: así abrió hoy 30 de marzo

¿De cuánto fue el incremento en esta oportunidad? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 30 de marzo de 2026

El Banco de la República de Colombia informó que el dólar cerró este 30 de marzo de 2026 en 3.671,750 pesos.

Eso significa que, haciendo el balance con el precio de apertura, el incremento exacto fue de 12,25 pesos.

Además, a lo largo del día la Tasa Promedio del Mercado ha alcanzado los 3.670,082 pesos.

En medio de ese panorama, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas para comprar y vender dólares:

  • Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.720 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: así se ha movido la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días

En las jornadas más recientes, la Tasa Representativa del Mercado del dólar ha estado por debajo de los 3.700 pesos.

Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 27 de marzo de 2026: tocó mínimo IMPORTANTE
RELACIONADO

Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 27 de marzo de 2026: tocó mínimo IMPORTANTE

Los cambios exactos han sido los siguientes:

  • Jueves 26 de marzo de 2026: 3.688,46 pesos.
  • Viernes 27 de marzo de 2026: 3.675,29 pesos.
  • Sábado 28 de marzo de 2026: 3.668,89 pesos.
  • Domingo 29 de marzo de 2026: 3.668,89 pesos.
  • Lunes 30 de marzo de 2026: 3.668,89 pesos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 30 de marzo

Ministerio de Minas y Energía

Gobierno ajustará cálculo del precio del ACPM con referencias internacionales

Servicios públicos

¿Desde cuándo se puede quitar un plan de celular e internet sin trabas?: ‘Tatequieto’ a los operadores

Otras Noticias

Alimentos

¿Se debe guardar la carne en la bolsa del mercado? Recomendaciones clave

Cómo guardar la carne correctamente y evitar riesgos para la salud. ¿Qué dicen los expertos?

Inseguridad en Bogotá

Alcalde Galán reveló el vínculo entre los casos de Diana Ospina y el profesor Neill Cubides

El alcalde mayor de Bogotá habló con Noticias RCN tras las primeras capturas en el caso del secuestro y robo de Diana Ospina en la localidad de Chapinero.

Argentina

Asesinan a estudiante de 13 años en un tiroteo en escuela de Argentina: ocho alumnos heridos

Redes sociales

¿Hubo reconciliación?: Blessd y Manuela habrían retomado su relación una vez más

Kylian Mbappé

Mbappé defendió a niño que invadió la cancha en el partido Colombia vs. Francia: video