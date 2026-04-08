Dólar en Colombia HOY 8 de abril tuvo importante cambio: así cerró tras fuerte caída

El dólar en Colombia volvió a moverse este miércoles 8 de abril, con una jornada marcada por una caída en su precio de cierre frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

Aunque durante el día mostró variaciones moderadas, la divisa terminó por debajo del valor oficial, en un contexto de alta negociación en el mercado cambiario.

Así cerró el dólar en Colombia hoy, 8 de abril

La divisa estadounidense cerró en $3.641,20, lo que representó una caída de $37,6 frente a la TRM del día, ubicada en $3.678,19. Durante la jornada, el dólar alcanzó un mínimo de $3.630,05 y un máximo de $3.650.

En total, se registraron 2.101 operaciones por un valor de US$1.259 millones, evidenciando un alto nivel de actividad en el mercado.

El precio del dólar en Colombia para el miércoles 8 de abril del 2026 fue $3.678,19 pesos colombianos, correspondiente a la TRM, que tuvo un aumento de 13,78 pesos frente al día anterior, es decir, un 0,38 %.

Comparativo del dólar frente a otros periodos

Más allá del comportamiento diario, el dólar mantiene una tendencia a la baja en el análisis de mediano y largo plazo. Frente al mismo día de la semana anterior, la divisa subió un 0,49 %, equivalente a 18,09 pesos.

Sin embargo, en comparación con el mes pasado, el dólar se redujo un 3,09 % (117,36 pesos), mientras que en lo corrido del año la caída es del 2,1 %, es decir, 78,89 pesos menos.

El dato más significativo se da frente al mismo día de 2025, donde la moneda registra una disminución del 15,92 %, equivalente a 696,34 pesos.