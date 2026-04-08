CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia HOY 8 de abril tuvo importante cambio: así cerró tras fuerte caída

Dólar hoy en Colombia: así cerró este 8 de abril con fuerte caída frente a la TRM. Conozca el precio final y su comportamiento en la jornada.

Dólar en Colombia tocó mínimos de hace un mes: así abrió hoy 30 de marzo
Foto: Pixabay

Noticias RCN

abril 08 de 2026
02:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar en Colombia volvió a moverse este miércoles 8 de abril, con una jornada marcada por una caída en su precio de cierre frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

¡Nuevo CAMBIO en el precio del dólar en Colombia hoy 8 de abril de 2026! Tocó máximos
RELACIONADO

¡Nuevo CAMBIO en el precio del dólar en Colombia hoy 8 de abril de 2026! Tocó máximos

Aunque durante el día mostró variaciones moderadas, la divisa terminó por debajo del valor oficial, en un contexto de alta negociación en el mercado cambiario.

Así cerró el dólar en Colombia hoy, 8 de abril

La divisa estadounidense cerró en $3.641,20, lo que representó una caída de $37,6 frente a la TRM del día, ubicada en $3.678,19. Durante la jornada, el dólar alcanzó un mínimo de $3.630,05 y un máximo de $3.650.

Precio del dólar hoy en Colombia: cierre del martes 7 de abril genera sorpresa
RELACIONADO

Precio del dólar hoy en Colombia: cierre del martes 7 de abril genera sorpresa

En total, se registraron 2.101 operaciones por un valor de US$1.259 millones, evidenciando un alto nivel de actividad en el mercado.

El precio del dólar en Colombia para el miércoles 8 de abril del 2026 fue $3.678,19 pesos colombianos, correspondiente a la TRM, que tuvo un aumento de 13,78 pesos frente al día anterior, es decir, un 0,38 %.

Comparativo del dólar frente a otros periodos

Más allá del comportamiento diario, el dólar mantiene una tendencia a la baja en el análisis de mediano y largo plazo. Frente al mismo día de la semana anterior, la divisa subió un 0,49 %, equivalente a 18,09 pesos.

Dólar en Colombia rebotó de forma inesperada: así abrió hoy, 1 de abril
RELACIONADO

Dólar en Colombia rebotó de forma inesperada: así abrió hoy, 1 de abril

Sin embargo, en comparación con el mes pasado, el dólar se redujo un 3,09 % (117,36 pesos), mientras que en lo corrido del año la caída es del 2,1 %, es decir, 78,89 pesos menos.

El dato más significativo se da frente al mismo día de 2025, donde la moneda registra una disminución del 15,92 %, equivalente a 696,34 pesos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 8 de abril de 2026

Finanzas personales

Fecha límite para que ciudadanos puedan a aplicar a beneficios de retención de la fuente en este 2026

Sena

SENA abre convocatoria para colombianos que deseen abrir su negocio: les dan hasta 70 millones

Otras Noticias

Nasa

Actividades de la tripulación de Artemis II a dos días de terminar su viaje: siguen los experimentos

Como parte de su itinerario, los astronautas participarán de una nueva rueda de prensa desde la cápsula Orion, camino a la Tierra.

Ricardo Bonilla

¿Qué vendrá para Ricardo Bonilla luego de quedar libre por vencimiento de términos?

Se cuestionó la tardanza de la Fiscalía para radicar el escrito de acusación contra el exministro.

Pibe Valderrama

La millonada que rechazó el Pibe Valderrama por cortarse el pelo

Astrología

"Se siente": se reveló llamativa predicción sobre el que sería el nuevo presidente de Colombia

Medellín

Felisstmente: el robot que recorre Medellín promoviendo las pausas activas